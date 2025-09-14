Advertisement

سلام: لا خلاص للبنان إلا بالمصالحة

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:19
Doc-P-1416686-638934500363917081.png
Doc-P-1416686-638934500363917081.png photos 0
بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "اكس": "أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل...  ويبقى شعاره لبنان ١٠٤٥٢ كم مربع".
وأضاف: "الإغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديمقراطية التي نطمح اليها. ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي".

 
