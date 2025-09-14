سلام: لا خلاص للبنان إلا بالمصالحة

بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، كتب رئيس الحكومة عبر منصة "اكس": "أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل... ويبقى شعاره ١٠٤٥٢ كم مربع".

وأضاف: "الإغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديمقراطية التي نطمح اليها. ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي".



