Advertisement

لبنان

قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على سارق في الدورة

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1416690-638934503518455053.png
Doc-P-1416690-638934503518455053.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات، بعد كسر زجاجها في مناطق جبل لبنان. وآخرها بتاريخ 03-09-2025، حيث أقدم على سرقة حقيبة وجهاز محمول "LAPTOP"، من داخل إحدى السيّارات بعد كسر زجاجها في محلة الزلقا.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته، وهو المدعو: إ. ف. (مواليد عام 1983، لبناني) بحقه خلاصتَي حكم بجرائم مخدِّرات، وإدخال ممنوعات إلى السجن، ومذكرة توقيف بجرم سرقة.

 بتاريخ 03-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة الدورة على متن دراجة آليّة نوع "سكاي ويف" لون أسود من دون لوحات تم ضبطها. بتفتيشه، ضبط بحوزته هاتف خلويّ."

وأضاف البيان انه بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ له لجهة قيامه بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مناطق حبل لبنان، من بينها عملية السرقة المذكورة أعلاه في محلة الزلقا.

ثم أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوط المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

 ختم البيان: "تنبيه: تتمنّى هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول...) داخل سيّاراتهم، لحمايتها من السّرقة".
مواضيع ذات صلة
لديه سوابق.. القبض على سارق لعشرات الدراجات الآلية
lebanon 24
14/09/2025 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سارق دراجات نارية في بيروت.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليه
lebanon 24
14/09/2025 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن: ضبط دراجة مسروقة وتوقيف سارقها أثناء محاولة بيعها في بيروت
lebanon 24
14/09/2025 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين
lebanon 24
14/09/2025 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

جبل لبنان.

جبل لبنان

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24