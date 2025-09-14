قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على سارق في الدورة

صدر عن ـ العامة البلاغ التالي:

Advertisement

"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات، بعد كسر زجاجها في مناطق وآخرها بتاريخ 03-09-2025، حيث أقدم على سرقة حقيبة وجهاز محمول "LAPTOP"، من داخل إحدى السيّارات بعد كسر زجاجها في محلة الزلقا.



على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته، وهو المدعو: إ. ف. (مواليد عام 1983، لبناني) بحقه خلاصتَي حكم بجرائم مخدِّرات، وإدخال ممنوعات إلى السجن، ومذكرة توقيف بجرم سرقة.



بتاريخ 03-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات في محلة على متن دراجة آليّة نوع "سكاي ويف" لون أسود من دون لوحات تم ضبطها. بتفتيشه، ضبط بحوزته هاتف خلويّ."



وأضاف البيان انه بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ له لجهة قيامه بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مناطق حبل ، من بينها عملية السرقة المذكورة أعلاه في محلة الزلقا.



ثم أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوط المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ.



ختم البيان: "تنبيه: تتمنّى هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول...) داخل سيّاراتهم، لحمايتها من السّرقة".