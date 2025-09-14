29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على سارق في الدورة
Lebanon 24
14-09-2025
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ـ
شعبة العلاقات
العامة البلاغ التالي:
Advertisement
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق
اللبنانية
، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات، بعد كسر زجاجها في مناطق
جبل لبنان.
وآخرها بتاريخ 03-09-2025، حيث أقدم على سرقة حقيبة وجهاز محمول "LAPTOP"، من داخل إحدى السيّارات بعد كسر زجاجها في محلة الزلقا.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته، وهو المدعو: إ. ف. (مواليد عام 1983، لبناني) بحقه خلاصتَي حكم بجرائم مخدِّرات، وإدخال ممنوعات إلى السجن، ومذكرة توقيف بجرم سرقة.
بتاريخ 03-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات
شعبة المعلومات
في محلة
الدورة
على متن دراجة آليّة نوع "سكاي ويف" لون أسود من دون لوحات تم ضبطها. بتفتيشه، ضبط بحوزته هاتف خلويّ."
وأضاف البيان انه بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ له لجهة قيامه بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مناطق حبل
لبنان
، من بينها عملية السرقة المذكورة أعلاه في محلة الزلقا.
ثم أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوط المرجع المعني بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
ختم البيان: "تنبيه: تتمنّى هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول...) داخل سيّاراتهم، لحمايتها من السّرقة".
مواضيع ذات صلة
لديه سوابق.. القبض على سارق لعشرات الدراجات الآلية
Lebanon 24
لديه سوابق.. القبض على سارق لعشرات الدراجات الآلية
14/09/2025 17:29:55
14/09/2025 17:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سارق دراجات نارية في بيروت.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
سارق دراجات نارية في بيروت.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليه
14/09/2025 17:29:55
14/09/2025 17:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن: ضبط دراجة مسروقة وتوقيف سارقها أثناء محاولة بيعها في بيروت
Lebanon 24
قوى الأمن: ضبط دراجة مسروقة وتوقيف سارقها أثناء محاولة بيعها في بيروت
14/09/2025 17:29:55
14/09/2025 17:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين
Lebanon 24
خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين
14/09/2025 17:29:55
14/09/2025 17:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
شعبة المعلومات
شعبة العلاقات
جبل لبنان.
جبل لبنان
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"
Lebanon 24
أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"
10:29 | 2025-09-14
14/09/2025 10:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشبكة المدرسية لصيدا.. 25 عامًا من العدالة التربوية والإبداع في التعليم
Lebanon 24
الشبكة المدرسية لصيدا.. 25 عامًا من العدالة التربوية والإبداع في التعليم
10:15 | 2025-09-14
14/09/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العرس الرحباني".. أمسية استثنائية في بكاسين
Lebanon 24
"العرس الرحباني".. أمسية استثنائية في بكاسين
10:03 | 2025-09-14
14/09/2025 10:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
10:01 | 2025-09-14
14/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا
Lebanon 24
حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا
10:00 | 2025-09-14
14/09/2025 10:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:29 | 2025-09-14
أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"
10:15 | 2025-09-14
الشبكة المدرسية لصيدا.. 25 عامًا من العدالة التربوية والإبداع في التعليم
10:03 | 2025-09-14
"العرس الرحباني".. أمسية استثنائية في بكاسين
10:01 | 2025-09-14
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
10:00 | 2025-09-14
حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا
09:54 | 2025-09-14
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 17:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 17:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 17:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24