لبنان
"أرض المبدعين".. احتفال موسيقي في كازينو لبنان لدعم التعليم والفنون
Lebanon 24
14-09-2025
|
05:52
أعلنت مؤسسة "أرض المبدعين" عن تنظيم احتفال موسيقي كبير على مسرح كازينو
لبنان
في 26 أيلول 2025، يذهب ريعه لدعم مشروع إنشاء مدارس مجانية في مختلف الأقضية
اللبنانية
لتعليم الفنون والرياضة وتمكين المرأة.
الاحتفال، الذي أُطلق تحت شعار "ليلة سحر الموسيقى"، يشارك فيه كل من:
- عازف الكمان جهاد عقل،
- عازف البيانو العالمي بسام شليطا،
- عازف الكلارينيت الروماني Relu،
إلى جانب فرقة المجد البعلبكية ومجموعة من الموسيقيين اللبنانيين والعالميين.
المؤسسة أوضحت أن الهدف من هذا النشاط هو تأمين فرص تعليم مجانية للشباب في مجالات التمثيل والغناء والفنون التشكيلية والموسيقى والرياضة، إضافة إلى دورات خاصة بتمكين النساء والأمهات ودعم مشاريعهن وتسويق منتجاتهن.
المدارس التي بدأ العمل بها سابقًا شملت بلدات: بعقلين، شانيه، قليعة، الجديدة، الرابية، بولونيا، حملايا وعكار. أما المدارس الجديدة فتفتتح قريبًا في: صور، القاع، الشياح، كفرشيما، غادير،
جبيل
،
تنورين
،
طرابلس
وبشري.
(الوكالة الوطنية)
