Advertisement

لبنان

"أرض المبدعين".. احتفال موسيقي في كازينو لبنان لدعم التعليم والفنون

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1416697-638934515993826154.png
Doc-P-1416697-638934515993826154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مؤسسة "أرض المبدعين" عن تنظيم احتفال موسيقي كبير على مسرح كازينو لبنان في 26 أيلول 2025، يذهب ريعه لدعم مشروع إنشاء مدارس مجانية في مختلف الأقضية اللبنانية لتعليم الفنون والرياضة وتمكين المرأة.
Advertisement

الاحتفال، الذي أُطلق تحت شعار "ليلة سحر الموسيقى"،  يشارك فيه كل من:
- عازف الكمان جهاد عقل،
- عازف البيانو العالمي بسام شليطا،
- عازف الكلارينيت الروماني Relu،
إلى جانب فرقة المجد البعلبكية ومجموعة من الموسيقيين اللبنانيين والعالميين.

المؤسسة أوضحت أن الهدف من هذا النشاط هو تأمين فرص تعليم مجانية للشباب في مجالات التمثيل والغناء والفنون التشكيلية والموسيقى والرياضة، إضافة إلى دورات خاصة بتمكين النساء والأمهات ودعم مشاريعهن وتسويق منتجاتهن.

المدارس التي بدأ العمل بها سابقًا شملت بلدات: بعقلين، شانيه، قليعة، الجديدة، الرابية، بولونيا، حملايا وعكار. أما المدارس الجديدة فتفتتح قريبًا في: صور، القاع، الشياح، كفرشيما، غادير، جبيل، تنورين، طرابلس وبشري.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
الحريري: برحيل زياد الرحباني يخسر لبنان قيمة فنية وموسيقية عالمية
lebanon 24
14/09/2025 17:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ردّ "إخلاءات السبيل" في ملف كازينو لبنان
lebanon 24
14/09/2025 17:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل توقيع كتاب "الحياد الإيجابي الناشط والسياسات الدفاعية" في كازينو لبنان
lebanon 24
14/09/2025 17:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة توقيف بحق مدير كازينو لبنان ومدير شركة "BetArabia"
lebanon 24
14/09/2025 17:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

اللبنانية

الرومان

تنورين

طرابلس

الرياض

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24