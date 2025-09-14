Advertisement

لبنان

شحادة: "لا تزال قيم بشير حية في وجداننا"

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:19
Doc-P-1416707-638934530116807501.png
Doc-P-1416707-638934530116807501.png photos 0
كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على حسابه عبر منصة "إكس": "43 عاماً مرّت على اغتيال بشير، ولا تزال قيمه حيّة في وجداننا. مشروع لبنان السيد الحرّ الديموقراطي على مساحة الـ 10452 كلم² ما زال مشروع اللبنانيين الأحرار".
وأضاف: "خط بشير الوطني السيادي الجامع خطنا وسيتحقق بالجمهورية اللبنانية القويّة السيدة".
