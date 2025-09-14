شحادة: "لا تزال قيم بشير حية في وجداننا"

كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور على حسابه عبر منصة "إكس": "43 عاماً مرّت على اغتيال بشير، ولا تزال قيمه حيّة في وجداننا. السيد الحرّ الديموقراطي على مساحة الـ 10452 كلم² ما زال مشروع اللبنانيين الأحرار".

وأضاف: "خط بشير الوطني السيادي الجامع خطنا وسيتحقق بالجمهورية القويّة السيدة".