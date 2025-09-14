Advertisement

لبنان

أشعل إطارات وسط البحر!

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1416712-638934545438673731.jpg
Doc-P-1416712-638934545438673731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
قام صاحب مركب، باشعال إطارات على الصخور، وسط البحر، مقابل مدينة صور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة "مؤشّر بيتزا البنتاغون" الذي أشعل السوشيال ميديا؟
lebanon 24
14/09/2025 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ساحرة أم طائرة مسيّرة؟ فيديو غامض يشعل مواقع التواصل
lebanon 24
14/09/2025 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: متظاهرون في نيبال يشعلون النار في مبنى البرلمان
lebanon 24
14/09/2025 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. قنبلة إسرائيلية تُشعل حريقاً (فيديو)
lebanon 24
14/09/2025 17:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24