اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات

اعلنت والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 14 أيلول 2025 عند الساعة الثالثة الظهر.يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:- Results.vte.gov.lb- Results.vte-gov.com