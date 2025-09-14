Advertisement

لبنان

اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات

Lebanon 24
14-09-2025 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1416724-638934568788748265.png
Doc-P-1416724-638934568788748265.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 14 أيلول 2025 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.
Advertisement

يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

 

- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com

مواضيع ذات صلة
هذا موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية
lebanon 24
14/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني
lebanon 24
14/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن نتائج الإمتحانات الرسمية.. متى ستصدر؟
lebanon 24
14/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
متى ستصدر نتائج الإمتحانات الرسمية؟ خبر يكشف
lebanon 24
14/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للتعليم المهني

المديرية العامة للتعليم

المديرية العامة

مديرية ال

من بعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24