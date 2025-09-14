قداس الأباتية للأب كليم التوني.. فرحة روحية وخدمة كهنوتية

Advertisement

ترأس قدس الأباتي كليم التوني قداسه الأول بعد منحه رتبة "الأباتية" في كنيسة مار جرجس في بلدة عشاش - قضاء زغرتا، عاونه كل من الخوري جريج، الأب سابا سابا، والأب إيلي رحمه، إلى جانب لفيف من الآباء والكهنة.حضر القداس عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، من بينهم النائب طوني ، الوزير السابق زياد المكاري، المحامي ميشال مجيد الخوري ممثلاً النائب سامي الجميل، بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هيكل وعقيلته، عضو مجلس الرابطة المارونية ومسؤول الانتشار في حركة الاستقلال أنطوان إبراهيم، رؤساء بلديات ومخاتير، بالإضافة إلى حشد من الأصدقاء والأهل والرهبان والراهبات وأعضاء المجالس البلدية والمدارس.بعد قراءة الإنجيل، ألقى الأباتي التوني عظة أعرب فيها عن امتنانه للمسيح وللبطريرك على منح الرتبة، وشكر راعي أبرشية المارونية المطران يوسف سويف لدعمه واحتضانه للرهبان. كما عبّر عن شكره لجميع رؤساء الأديرة والزملاء الرهبان والعائلة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية.وأشار التوني إلى حلمه بمستقبل يلبس المنطقة فيه ثوب النهضة، قائم على الحوار والثقافة ومحبة الآخر، داعياً إلى أن يبقى الدير ملتقى حضارات وملهم الأجيال.وفي الختام، تقبل الأباتي التوني التهاني من المشاركين في صالون الدير وسط أجواء من الفرح والاحتفاء بإنجازاته الروحية والخدمة الكهنوتية.