لبنان

قداس الأباتية للأب كليم التوني.. فرحة روحية وخدمة كهنوتية

Lebanon 24
14-09-2025 | 08:07


ترأس قدس الأباتي كليم التوني قداسه الأول بعد منحه رتبة "الأباتية" في كنيسة مار جرجس في بلدة عشاش - قضاء زغرتا، عاونه كل من الخوري جورج جريج، الأب سابا سابا، والأب إيلي رحمه، إلى جانب لفيف من الآباء والكهنة.
حضر القداس عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، من بينهم النائب طوني فرنجيه، الوزير السابق زياد المكاري، المحامي ميشال مجيد الخوري ممثلاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هيكل وعقيلته، عضو مجلس الرابطة المارونية ومسؤول الانتشار في حركة الاستقلال أنطوان إبراهيم، رؤساء بلديات ومخاتير، بالإضافة إلى حشد من الأصدقاء والأهل والرهبان والراهبات وأعضاء المجالس البلدية والمدارس.


بعد قراءة الإنجيل، ألقى الأباتي التوني عظة أعرب فيها عن امتنانه للمسيح وللبطريرك مار بشاره بطرس الراعي على منح الرتبة، وشكر راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف لدعمه واحتضانه للرهبان. كما عبّر عن شكره لجميع رؤساء الأديرة والزملاء الرهبان والعائلة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية.

وأشار التوني إلى حلمه بمستقبل يلبس المنطقة فيه ثوب النهضة، قائم على الحوار والثقافة ومحبة الآخر، داعياً إلى أن يبقى الدير ملتقى حضارات وملهم الأجيال.

وفي الختام، تقبل الأباتي التوني التهاني من المشاركين في صالون الدير وسط أجواء من الفرح والاحتفاء بإنجازاته الروحية والخدمة الكهنوتية.
 
(الوكالة الوطنية)
 
