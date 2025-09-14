Advertisement

لبنان

إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"

Lebanon 24
14-09-2025 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1416745-638934604970586171.png
Doc-P-1416745-638934604970586171.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استذكرت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" الذكرى الـ43 لاغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه، مؤكدة أن الجميل "تحوّل باستشهاده إلى فكرة خالدة وحلم لا يموت".
Advertisement

وقالت الجمعية في بيانها: "بشير الجميل لم يكن شخصًا عابرًا، بل كان مشروع وطن أراده أن يكون حرًّا، سيّدًا، مستقلًا، يعيش أبناؤه بكرامة وعدالة، وتجمعهم هوية واحدة لا تنقسم ولا تُقسّم: لبنان الـ10452 كلم²".


وأضافت: "الشهيد الجميل لم يكن رئيسًا عابرًا، بل رمزًا للحلم اللبناني الأصيل، حلم الدولة القادرة العادلة، التي لا مكان فيها إلا للسيادة والحرية، ولا مستقبل لها إلا بوحدة أبنائها تحت راية الوطن".

وأكد البيان أن بشير الجميل آمن بأن "لبنان لا يُبنى إلا بالتضحيات، وأن الحرية أغلى من العمر، وأن شهداءه هم حراس الحلم الذي يستمر حيًّا رغم كل العواصف".


وأعلنت الجمعية التزامها بمواصلة العمل وفق المبادئ التي ضحى في سبيلها الجميل، معتبرة أن "الأحلام الكبرى لا يقتلها الغدر، بل تتجذر أكثر في قلوب المؤمنين بها".


وختم البيان: "في هذا اليوم، نرفع صلاتنا لراحة روحه الطاهرة وأرواح رفاقه الأبطال، ونجدد العهد أن نبقى أوفياء للأمانة، عاملين من أجل وطن واحد موحّد، وطن يستحق الحياة. رحم الله الرئيس الشهيد، وحمى الله لبنان".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"الوطني الحر": استشهاد بشير الجميل محطة لتعزيز المساحات المشتركة
lebanon 24
14/09/2025 19:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عشية ذكرى انتخاب بشير الجميّل.. نديم الجميّل يؤكد استمرار مشروع الدولة
lebanon 24
14/09/2025 19:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: في ذكرى استشهاد بشير الجميل نجدد إيماننا بدولة الرجاء في عهد الرئيس عون
lebanon 24
14/09/2025 19:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى استشهاد بشير الجميل.. ماذا قال سلام؟
lebanon 24
14/09/2025 19:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الشهيد بشير الجميل

الوكالة الوطنية

مشروع وطن

طرابلس

التزام

القادر

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-14
12:36 | 2025-09-14
12:22 | 2025-09-14
12:21 | 2025-09-14
12:03 | 2025-09-14
11:25 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24