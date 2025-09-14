إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استذكرت جمعية "إنماء والميناء" الذكرى الـ43 لاغتيال الرئيس ورفاقه، مؤكدة أن الجميل "تحوّل باستشهاده إلى فكرة خالدة وحلم لا يموت".وقالت الجمعية في بيانها: " لم يكن شخصًا عابرًا، بل كان أراده أن يكون حرًّا، سيّدًا، مستقلًا، يعيش أبناؤه بكرامة وعدالة، وتجمعهم هوية واحدة لا تنقسم ولا تُقسّم: الـ10452 كلم²".وأضافت: "الشهيد الجميل لم يكن رئيسًا عابرًا، بل رمزًا للحلم اللبناني الأصيل، حلم الدولة القادرة العادلة، التي لا مكان فيها إلا للسيادة والحرية، ولا مستقبل لها إلا بوحدة أبنائها تحت راية الوطن".وأكد البيان أن بشير الجميل آمن بأن "لبنان لا يُبنى إلا بالتضحيات، وأن الحرية أغلى من العمر، وأن شهداءه هم حراس الحلم الذي يستمر حيًّا رغم كل العواصف".وأعلنت الجمعية التزامها بمواصلة العمل وفق المبادئ التي ضحى في سبيلها الجميل، معتبرة أن "الأحلام الكبرى لا يقتلها الغدر، بل تتجذر أكثر في قلوب المؤمنين بها".وختم البيان: "في هذا اليوم، نرفع صلاتنا لراحة روحه الطاهرة وأرواح رفاقه الأبطال، ونجدد أن نبقى أوفياء للأمانة، عاملين من أجل وطن واحد موحّد، وطن يستحق الحياة. رحم الله الرئيس الشهيد، وحمى الله لبنان".