العجوز: نرفض أي عدوان على أي دولة عربية

عشية انعقاد القمة الإسلامية العربية في ، أكد للمؤتمر اللبناني العربي الدكتور ، رفضه القاطع لأي عدوان يستهدف عربية. مجددا تأكيده أن "المساس بدولة قطر الشقيقة، إنما هو استهداف للأمن القومي العربي والإسلامي بأسره".وشدد المؤتمر على أنّ "القضية تبقى القضية المركزية للأمة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والقدس من جرائم وعدوان يستوجب من اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تترجم التضامن العربي والإسلامي إلى قرارات فاعلة تعزز الصمود وتوقف الاعتداءات" .كما دعا المؤتمر إلى أن "تشكل قمة الدوحة محطة تاريخية لإعادة الاعتبار لوحدة الصف العربي والإسلامي، وترسيخ التعاون العملي الفاعل لمواجهة التحديات وحماية استقرار دولنا وشعوبنا" .