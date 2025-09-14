Advertisement

لبنان

العجوز: نرفض أي عدوان على أي دولة عربية

Lebanon 24
14-09-2025 | 08:29
عشية انعقاد القمة الإسلامية العربية في الدوحة، أكد المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي الدكتور زياد العجوز، رفضه القاطع لأي عدوان يستهدف أي دولة عربية. مجددا تأكيده أن "المساس بدولة قطر الشقيقة، إنما هو استهداف للأمن القومي العربي والإسلامي بأسره".
وشدد المؤتمر على أنّ "القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للأمة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والقدس من جرائم وعدوان يستوجب من القادة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تترجم التضامن العربي والإسلامي إلى قرارات فاعلة تعزز الصمود وتوقف الاعتداءات" .

كما دعا المؤتمر إلى أن "تشكل قمة الدوحة محطة تاريخية لإعادة الاعتبار لوحدة الصف العربي والإسلامي، وترسيخ التعاون العملي الفاعل لمواجهة التحديات وحماية استقرار دولنا وشعوبنا" .
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

المنسق العام

الفلسطينية

دولة قطر

الإسلام

أي دولة

إسلامي

