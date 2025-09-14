Advertisement

لبنان

محفوض.. للتقيد بشعار وطني دائمًا على حق

Lebanon 24
14-09-2025 | 08:54
قال رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض انه ‏على "التنظيم المسلّح أن يعود إلى معادلة الرئيس صائب سلام بعنوان لا غالب ولا مغلوب، ولشعار الرئيس سليمان فرنجية وطني دائما على حق، ولتمسّك الرئيس فؤاد شهاب بالكتاب، ‏وأن تعي الميليشيا أهمية لبنان بكامل مساحته كما طرحها الرئيس بشير الجميل. ‏وأخيرا على هذه المجموعة أن تخرج من عقدة  ما لنا لنا وحدنا وما لكم لنا ولكم".
