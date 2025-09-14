محفوض.. للتقيد بشعار وطني دائمًا على حق

Advertisement

قال "حركة التغيير" المحامي محفوض انه ‏على "التنظيم المسلّح أن يعود إلى معادلة الرئيس بعنوان لا غالب ولا مغلوب، ولشعار وطني دائما على حق، ولتمسّك الرئيس بالكتاب، ‏وأن تعي الميليشيا أهمية بكامل مساحته كما طرحها الرئيس . ‏وأخيرا على هذه المجموعة أن تخرج من عقدة ما لنا لنا وحدنا وما لكم لنا ولكم".