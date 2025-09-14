28
لبنان
أبو فاعور.. هذا ما قاله عن دعم مركز الرعاية الصحية في راشيا
Lebanon 24
14-09-2025
|
09:12
وجه النائب
وائل أبو فاعور
الشكر لمؤسسة Fondation Mérieux وGouvernement Princier de Monaco ووزارة الصحة العامة على دعمهم
مركز الرعاية الصحية الأولية
في
راشيا
، من خلال البناء والتجهيز لتوسيع دائرة المستفيدين من
الخدمات الصحية
.
وجاء كلام
أبو فاعور
خلال لقاء لمتابعة استكمال الأشغال في المبنى، بحضور مسؤولين من المؤسسات الداعمة وفاعليات طبية واجتماعية، حيث استعرضوا واقع المركز والخدمات التي يقدمها وخطط تطويره لتلبية احتياجات أهالي المنطقة.
وقالت مديرة
المكتب الإقليمي
للسيدات نجار: "تم استلام القسم الثاني من
مركز الرعاية الصحية
الأولية بعد توسيعه بدعم Fondation Mérieux وإمارة
موناكو
، وهو يستقبل حاليا أكثر من 1200 مريض شهريا".
وأكد ممثل مديرية
التعاون الدولي
في إمارة موناكو الياس أبي عاد أن المشروع سيكون مدعوما لمدة ثلاث سنوات لضمان استمراريته وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
(الوكالة الوطنية)
