أبو فاعور.. هذا ما قاله عن دعم مركز الرعاية الصحية في راشيا

وجه النائب الشكر لمؤسسة Fondation Mérieux وGouvernement Princier de Monaco ووزارة الصحة العامة على دعمهم في ، من خلال البناء والتجهيز لتوسيع دائرة المستفيدين من .وجاء كلام خلال لقاء لمتابعة استكمال الأشغال في المبنى، بحضور مسؤولين من المؤسسات الداعمة وفاعليات طبية واجتماعية، حيث استعرضوا واقع المركز والخدمات التي يقدمها وخطط تطويره لتلبية احتياجات أهالي المنطقة.وقالت مديرة للسيدات نجار: "تم استلام القسم الثاني من الأولية بعد توسيعه بدعم Fondation Mérieux وإمارة ، وهو يستقبل حاليا أكثر من 1200 مريض شهريا".وأكد ممثل مديرية في إمارة موناكو الياس أبي عاد أن المشروع سيكون مدعوما لمدة ثلاث سنوات لضمان استمراريته وتحسين جودة الخدمات المقدمة.