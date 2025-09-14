Advertisement

لبنان

أبو فاعور.. هذا ما قاله عن دعم مركز الرعاية الصحية في راشيا

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1416763-638934633568331343.png
Doc-P-1416763-638934633568331343.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه النائب وائل أبو فاعور الشكر لمؤسسة Fondation Mérieux وGouvernement Princier de Monaco ووزارة الصحة العامة على دعمهم مركز الرعاية الصحية الأولية في راشيا، من خلال البناء والتجهيز لتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الصحية.
Advertisement

وجاء كلام أبو فاعور خلال لقاء لمتابعة استكمال الأشغال في المبنى، بحضور مسؤولين من المؤسسات الداعمة وفاعليات طبية واجتماعية، حيث استعرضوا واقع المركز والخدمات التي يقدمها وخطط تطويره لتلبية احتياجات أهالي المنطقة.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للسيدات نجار: "تم استلام القسم الثاني من مركز الرعاية الصحية الأولية بعد توسيعه بدعم Fondation Mérieux وإمارة موناكو، وهو يستقبل حاليا أكثر من 1200 مريض شهريا".

وأكد ممثل مديرية التعاون الدولي في إمارة موناكو الياس أبي عاد أن المشروع سيكون مدعوما لمدة ثلاث سنوات لضمان استمراريته وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
lebanon 24
14/09/2025 19:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية
lebanon 24
14/09/2025 19:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: كل لبنان دعم جنبلاط في رفض الفتنة!
lebanon 24
14/09/2025 19:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحالة الصحية لـ"هنيبعل القذافي"... هذا ما قاله محاميه
lebanon 24
14/09/2025 19:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز الرعاية الصحية الأولية

مركز الرعاية الصحية

وزارة الصحة العامة

المكتب الإقليمي

الوكالة الوطنية

الخدمات الصحية

وائل أبو فاعور

التعاون الدولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-14
12:36 | 2025-09-14
12:22 | 2025-09-14
12:21 | 2025-09-14
12:03 | 2025-09-14
11:25 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24