مكاري: تأكيد على أهمية الحوار والوحدة الوطنية

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:17
أقام الوزير السابق المهندس زياد مكاري غداء تكريميا على شرف مؤسسة "العرفان" التوحيدية في دارته في أهدن، حضره رجال دين وممثلو عائلات روحية وفعاليات ثقافية واجتماعية.
وأشار مكاري في كلمته إلى أهمية مد جسور الحوار والنقاش الديمقراطي كسبيل لحل الأزمات، مؤكدا أن الشعبوية والفساد يهددان حياة المواطنين، وأن وحدة لبنان هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار.

من جانبه، أشاد المطران يوسف سويف وممثلون من الطوائف المختلفة بروحية اللقاء وأهمية تعزيز التعايش السلمي بين اللبنانيين.

وشدد الشيخ نزيه رافع على "دور اللقاء في تثبيت النهج القائم على الانفتاح والوحدة الوطنية، بعيدًا عن الفئوية والمحسوبية والطائفية".
 
(الوكالة الوطنية)
