مكاري: تأكيد على أهمية الحوار والوحدة الوطنية

أقام الوزير السابق المهندس غداء تكريميا على شرف مؤسسة "العرفان" التوحيدية في دارته في أهدن، حضره رجال دين وممثلو عائلات روحية وفعاليات ثقافية واجتماعية.وأشار في كلمته إلى أهمية مد جسور الحوار والنقاش كسبيل لحل الأزمات، مؤكدا أن الشعبوية والفساد يهددان حياة المواطنين، وأن وحدة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار.من جانبه، أشاد المطران وممثلون من الطوائف المختلفة بروحية اللقاء وأهمية تعزيز التعايش السلمي بين اللبنانيين.وشدد الشيخ نزيه رافع على "دور اللقاء في تثبيت النهج القائم على الانفتاح والوحدة الوطنية، بعيدًا عن الفئوية والمحسوبية والطائفية".