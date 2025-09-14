"سينما الكوليزيه" تعود للحياة مع انطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي

Advertisement

افتتحت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" فعاليات الرابعة من "مهرجان المسرحي الدولي في "، بالتزامن مع افتتاح سينما "الكوليزيه" التاريخية بعد عقود من الإقفال في شارع الحمرا، لتصبح المسرح الوطني اللبناني الجديد.وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن وزارة الثقافة، العقيد جوني بجاني ممثلاً للواء رائد عبدالله، وزارات السياحة والإعلام، ممثل عن ، ومسؤولون عن المراكز الثقافية الإسبانية، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات دول عدة، وأعضاء نقابات الممثلين والفنانين والفنيين السينمائيين في لبنان. كما أرسل رئيس الجمهورية برقية تهنئة بمناسبة إعادة افتتاح الكوليزيه التاريخية.وشهد الاحتفال عزف النشيد الوطني اللبناني وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ سينما الكوليزيه، ثم ألقى الفنان صلاح تيزاني كلمة أشاد فيها بدور المخرج والممثل قاسم إسطنبولي في إحياء المسرح في لبنان، مؤكداً أن المسرح سيعود إلى سابق عهده.بدوره، أشار الفنان رفيق إلى أهمية المسرح كمساحة للحرية والتعبير وصون الذاكرة الجماعية، مؤكدًا أن "غياب المسرح يعكس ضعف الدولة وقدرتها على إنتاج الثقافة والوعي".أما الفنانة جوليا قصّار، فاعتبرت افتتاح المسرح الوطني اللبناني في بيروت تحقيقًا لأمنية طالما تمنتها، وأشادت بالجهود المبذولة لإحياء الخشبات المسرحية في مختلف المناطق .الفنان عمر نوه بدور جمعية تيرو للفنون والمجهود الذي بذله قاسم إسطنبولي وفريقه لإعادة الحياة للمسرح الوطني اللبناني، مشيراً إلى أن المشروع يمتد ليشمل كافة المناطق اللبنانية ويشكل نموذجًا يُحتذى به.وأكد مؤسس المسرح الوطني اللبناني قاسم إسطنبولي أن "كل مسرح جديد هو ولادة جديدة وانتصار على المستحيل"، مشيرًا إلى أن المسرح في زمن الحرب كما في زمن السلم يجب أن يبقى دائمًا في خدمة الناس، وأن حلمه ممتد منذ سبعة عشر عامًا من النضال والمقاومة الثقافية.يذكر أن سينما الكوليزيه تأسست عام 1945، وشهدت العصر الذهبي للمسرح والسينما في لبنان، واحتضنت عرض أهم الأفلام العربية والأجنبية. ويستمر المهرجان حتى 16 أيلول بمشاركة عروض مسرحية من إسبانيا، العراق، ، ألمانيا، فلسطين ولبنان، تحت شعار: "ويبقى المسرح ما بقيت الحياة".