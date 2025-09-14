شهيد وجرحى.. ماذا جرى في الجنوب قبل قليل؟



وفي الوقت نفسه، تضررت دراجة نارية صادف مرورها في المنطقة أثناء الغارة، ما أدى إلى سقوط إصابات بين ركابها. استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة بصاروخين بين بلدتي تولين وبرج قلاويه، ما أسفر عن استشهاد ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي الوقت نفسه، تضررت دراجة نارية صادف مرورها في المنطقة أثناء الغارة، ما أدى إلى سقوط إصابات بين ركابها.

إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو على سيارة في بلدة أدت إلى سقوط ".



