لبنان

شهيد وجرحى.. ماذا جرى في الجنوب قبل قليل؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 13:49
استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة بصاروخين بين بلدتي تولين وبرج قلاويه، ما أسفر عن استشهاد محمد علي ياسين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وفي الوقت نفسه، تضررت دراجة نارية صادف مرورها في المنطقة أثناء الغارة، ما أدى إلى سقوط إصابات بين ركابها.
 
إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج قلاويه أدت إلى سقوط شهيد".

 
