Advertisement

لبنان

قبل قمة الدوحة.. رجي وعراقجي بحثا سيادة لبنان والوضع الإقليمي

Lebanon 24
14-09-2025 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1416864-638934834497998522.jpeg
Doc-P-1416864-638934834497998522.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غدًا في الدوحة، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، حيث جرى عرض موسع للوضع في لبنان والمنطقة.
Advertisement

وخلال اللقاء، أكد الوزير رجي بوضوح قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، فيما جدد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.
مواضيع ذات صلة
رجي من الدوحة: لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة
lebanon 24
15/09/2025 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان أمام قمة الدوحة: لانسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات والانتهاكات
lebanon 24
15/09/2025 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان في قمة الدوحة غدا: التضامن العربي والمطالبة بإلزام إسرائيل وقف النار
lebanon 24
15/09/2025 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري لمجلس الأمن: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في الدوحة انتهاك لسيادة قطر
lebanon 24
15/09/2025 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

وزير الخارجية

عباس عراقجي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-14
15:30 | 2025-09-14
15:25 | 2025-09-14
15:00 | 2025-09-14
14:00 | 2025-09-14
13:49 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24