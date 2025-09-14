قبل قمة الدوحة.. رجي وعراقجي بحثا سيادة لبنان والوضع الإقليمي

Advertisement

التقى والمغتربين يوسف رجي، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غدًا في ، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ، حيث جرى عرض موسع للوضع في والمنطقة.وخلال اللقاء، أكد الوزير رجي بوضوح قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي ، فيما جدد موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.