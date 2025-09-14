28
لبنان
قبل قمة الدوحة.. رجي وعراقجي بحثا سيادة لبنان والوضع الإقليمي
Lebanon 24
14-09-2025
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غدًا في
الدوحة
، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
عباس عراقجي
، حيث جرى عرض موسع للوضع في
لبنان
والمنطقة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير رجي بوضوح قرار
الحكومة اللبنانية
حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي
اللبنانية
، فيما جدد
عراقجي
موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-09-14
14/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
Lebanon 24
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
15:25 | 2025-09-14
14/09/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحوثيون".. هل سيأخذون مكانة "حزب الله" في "محور إيران"؟
Lebanon 24
"الحوثيون".. هل سيأخذون مكانة "حزب الله" في "محور إيران"؟
15:00 | 2025-09-14
14/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
