نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة

في الذكرى الـ43 لاغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل، تحدث النائب معتبراً أن "لأول مرة منذ 43 سنة نحتفل بـ14 أيلول، فكل المحور المسؤول عن اغتيال بشير سقط وأصبح في مزبلة التاريخ".وأشار الجميّل إلى أن ما زرعه بشير في قلوب اللبنانيين يظهر أثره اليوم، قائلاً: "لا مشروع التوطين نجح، ولا طريق مرّت بجونية، ولا ركعت".كما شدد على رفضه المطلق لأي سلاح خارج الشرعية ، وقال: "لا يمكننا أن نقبل بأي سلاح مهما كان مصدره، ولن نقبل بالتساهل معه أو الجلوس معه. هناك دولة ستقوم، وانتهينا من كل كلمات تدوير الزوايا".وأضاف: "من يخاف من مفهوم الدولة لا يفهم ما هي، ومن يعيرنا بتاريخنا فليعد حساباته، فإن اضطررنا فإننا بكل فخر نعيد التاريخ".وأكد الجميّل على ضرورة تثبيت هوية ومساحته كاملة، موضحاً: "هدفنا حماية لبنان ووجوده، وتكريس الـ10452 كلم² كمساحة حرية وأمن".وختم بالدعوة إلى ترسيم الحدود مع ، قائلاً: "نريد ترسيم حدودنا مع إسرائيل، ولن نرضى أن نكون خارج الإجماع العربي ومصلحة لبنان ".