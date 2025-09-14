Advertisement

لبنان

نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة

Lebanon 24
14-09-2025 | 15:25
في الذكرى الـ43 لاغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل، تحدث النائب نديم الجميّل معتبراً أن "لأول مرة منذ 43 سنة نحتفل بـ14 أيلول، فكل المحور المسؤول عن اغتيال بشير سقط وأصبح في مزبلة التاريخ".
وأشار الجميّل إلى أن ما زرعه بشير في قلوب اللبنانيين يظهر أثره اليوم، قائلاً: "لا مشروع التوطين نجح، ولا طريق القدس مرّت بجونية، ولا الأشرفية ركعت".

كما شدد على رفضه المطلق لأي سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وقال: "لا يمكننا أن نقبل بأي سلاح مهما كان مصدره، ولن نقبل بالتساهل معه أو الجلوس معه. هناك دولة ستقوم، وانتهينا من كل كلمات تدوير الزوايا".

وأضاف: "من يخاف من مفهوم الدولة لا يفهم ما هي، ومن يعيرنا بتاريخنا فليعد حساباته، فإن اضطررنا فإننا بكل فخر نعيد التاريخ".

وأكد الجميّل على ضرورة تثبيت هوية لبنان ومساحته كاملة، موضحاً: "هدفنا حماية لبنان ووجوده، وتكريس الـ10452 كلم² كمساحة حرية وأمن".

وختم بالدعوة إلى ترسيم الحدود مع إسرائيل، قائلاً: "نريد ترسيم حدودنا مع إسرائيل، ولن نرضى أن نكون خارج الإجماع العربي ومصلحة لبنان العليا".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24