لبنان

سلام يستذكر إلياس خوري في الذكرى السنوية لرحيله

Lebanon 24
15-09-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1416957-638935188347950083.png
Doc-P-1416957-638935188347950083.png photos 0
كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على منصة "إكس": "سنة على غياب الياس الخوري. شريكي منذ نصف قرن في أجمل الأحلام، ورفيقي في أصعب الأيام. الجبل الصغير في بيروت اشتاق إليك، وجبل الزيتون في القدس يسأل عنك. لكنك معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك الذي سحر الآلاف من محبّيك وقرّائك. كنت يا صديقي من أصحاب القيم التي لا تموت، كما كنت مدافعاً عن الحق. والحق لا يموت".
رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الياس الخوري

جبل الزيتون

إلياس خوري

نواف سلام

الزيتون

لا تموت

