حزب يميني يتراجع عن قراره

Advertisement

إضطر حزب يميني الى العودة عن قرار تبديل مرشحه للانتخابات النيابية في كسروان بعدما كان قد تم إتخاذ قرار داخلي من الفاعلين في قيادة الحزب والمؤثرين عليها بتحييد النائب الحالي بعدما امضى دورتين في ، وذلك من أجل إبراز حزبي شاب او لتشجيع عنصر الشباب ، إلا أن الحسابات والتحالفات الأخيرة لهذا الحزب أفضت الى إبقاء القديم على قدمه وصرف النظر عن ترشيح الشاب الطموح والإبقاء على القديم المخضرم لعدة أسباب وأهمها عائلته الكبيرة وعلاقاته الواسعة ومحبة المحازبين له في كسروان وجبيل .