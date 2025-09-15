Advertisement

لبنان

حزب يميني يتراجع عن قراره

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-09-2025 | 01:45
إضطر حزب يميني الى العودة عن قرار تبديل مرشحه للانتخابات النيابية في كسروان بعدما كان قد تم إتخاذ قرار داخلي من الفاعلين في قيادة الحزب والمؤثرين عليها  بتحييد النائب الحالي بعدما امضى دورتين في النيابة، وذلك من أجل إبراز حزبي شاب او لتشجيع عنصر الشباب ، إلا أن الحسابات والتحالفات الأخيرة لهذا الحزب أفضت الى إبقاء القديم على قدمه وصرف النظر عن ترشيح الشاب الطموح والإبقاء على القديم المخضرم لعدة أسباب وأهمها عائلته الكبيرة وعلاقاته الواسعة ومحبة المحازبين له في كسروان وجبيل .
المصدر: لبنان 24
