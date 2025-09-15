عون غادر إلى قطر لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

Advertisement

غادر رئيس الجمهورية الدولي في التاسعة قبل ظهر اليوم الاثنين متوجها إلى دولة قطر ليترأس وفد إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الاعتداء على دولة قطر.يضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى قطر السيدة فرح ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة السفير علي الحلبي.من المقرر أن يلقي كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح بعد ظهر اليوم في الدوحة.