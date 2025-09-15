Advertisement

لبنان

عون غادر إلى قطر لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:17
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي في التاسعة قبل ظهر اليوم الاثنين متوجها إلى دولة قطر ليترأس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.
يضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى قطر السيدة فرح بري ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.

من المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح بعد ظهر اليوم في الدوحة.
