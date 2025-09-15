28
لبنان
سليم عون: الانتخابات ضرورة دستورية ومن حق "الحزب" فرض شروطه
Lebanon 24
15-09-2025
|
02:57
أبدى النائب
سليم عون
خشيته من "تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة بذريعة تغيير القانون الذي تم الاتفاق عليه بأغلبية ساحقة"، مشددًا على "اهمية هذا الاستحقاق الذي لا يجوز الاستخفاف به إنما يجب أن يكون هناك توافق واسع حوله وخصوصا أن بضعة أشهر فقط تفصلنا عن الانتخابات".
وأشار الى "أهمية إجراء الاستحقاق النيابي لإنتاج السلطة"، وقال: "أساسًا المشترِع تناول هذا الموضوع ووضعه ضمن الشروط الأساسية لمهام كبرى مثل قرار السلم والحرب والقرارات الأساسية التي تتطلّب ثلثي
أعضاء مجلس الوزراء
في حال تعذّر التوافق".
ورأى بالنسبة الى حصرية السلاح ان "
حزب الله
لا يزال يملك أوراق قوة بدليل الضغوط الدولية المستمرة لسحب السلاح"، معتبرا ان" من حق الحزب ان يفرض شروطه كأثمان لتضحياته". (الوكالة الوطنية)
