بالفيديو: إسرائيل تستهدف عنصرا في "الحزب" في النبطية

أعلن الجيش انه استهدف أمس عنصرا في عمل على تطوير وإنتاج أسلحة.



ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي فيديو عبر منصة إكس" وكتب قائلا: "هاجم جيش الدفاع أمس في في الارهابي وهو أحد عناصر حزب الله الذي عمل خلال الحرب على انتاج وتطوير وسائل قتالية"



وأشار إلى ان هذا "النشاط الإرهابي" كان يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين ولبنان، بحسب زعمه، مؤكدا ان الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على .

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى امس على عنصر إرهابي في حزب الله عمل على تطوير وإنتاج اسلحة



🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة في جنوب وقضى على الارهابي المدعو محمد وهو أحد عناصر حزب الله الذي عمل خلال الحرب على انتاج وتطوير وسائل قتالية



🔸نشاط الإرهابي كان يشكل… pic.twitter.com/rBgFKqq8iU — (@AvichayAdraee) September 15, 2025 Advertisement