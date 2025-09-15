Advertisement

لبنان

بالفيديو: إسرائيل تستهدف عنصرا في "الحزب" في النبطية

Lebanon 24
15-09-2025 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1417027-638935279397683410.jpg
Doc-P-1417027-638935279397683410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف أمس عنصرا في حزب الله عمل على تطوير وإنتاج أسلحة. 

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي فيديو عبر منصة إكس" وكتب قائلا: "هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان الارهابي محمد علي ياسين وهو أحد عناصر حزب الله الذي عمل خلال الحرب على انتاج وتطوير وسائل قتالية" 

وأشار إلى ان هذا "النشاط الإرهابي" كان يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، بحسب زعمه،  مؤكدا ان الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
lebanon 24
15/09/2025 12:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أمس عنصرا من حزب الله في منطقة النبطية بعد رصده داخل موقع مهم
lebanon 24
15/09/2025 12:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على عيترون تؤدي إلى استشهاد عنصر من "الحزب"
lebanon 24
15/09/2025 12:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية
lebanon 24
15/09/2025 12:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

محمد علي ياسين

منطقة النبطية

افيخاي ادرعي

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

الإسرائيلي

علي ياسين

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2025-09-15
05:17 | 2025-09-15
05:09 | 2025-09-15
05:00 | 2025-09-15
04:59 | 2025-09-15
04:45 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24