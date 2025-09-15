سقط من الطابق الثالث.. ابن السنتين فارق الحياة في وادي خالد

Advertisement

توفي الطفل جواد دحام النايف ابن السنتين من بلدة الهيشة - متأثراً بجراحه البليغة إثر سقوطه من الطابق الثالث قبل أيام، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد نُقل الطفل إلى المستشفى حيث مكث تحت العناية الطبية قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة اليوم الإثنين.