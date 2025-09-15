Advertisement

لبنان

سقط من الطابق الثالث.. ابن السنتين فارق الحياة في وادي خالد

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:39
توفي الطفل جواد دحام النايف ابن السنتين من بلدة الهيشة - وادي خالد متأثراً بجراحه البليغة إثر سقوطه من الطابق الثالث قبل أيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد نُقل الطفل إلى المستشفى حيث مكث تحت العناية الطبية قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة اليوم الإثنين.
 
