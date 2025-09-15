Advertisement

لبنان

سعيد: لبنان الكبير ليس في خدمة لبنان الصغير

Lebanon 24
15-09-2025 | 05:18
كتب رئيس" لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد على منصة" اكس": "لبنان الكبير ليس في خدمة لبنان الصغير، بل هو حاجة للجميع .لسنا في حرب باردة دائمة داخليّة، بل يجمعنا ماضٍ و حاضر و مستقبل مشترك".
اضاف:"لا يحمي أي حزب طائفته، بل لبنان يحمي الطوائف و الأفراد .العيش المشترك هو قبول الآخر كما هو و ليس كما نريده . لبنان قوي ليس مفككّا".
لبنان الكبير

فارس سعيد

نائب ال

لبنان

ما ن

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24