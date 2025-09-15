كرم يدعو لموقف عربي موحّد لمواجهة إسرائيل وأطماعها

Advertisement

شدد النائب فادي كرم، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، على أنّ التغيير الإيجابي في يحتاج إلى وقت لإنهاء واقع مُشوّه استمر أكثر من أربعة عقود، مؤكدًا أنّ الدولة تقوم بمهامها من دون نية للانتقام أو تصفية الحسابات مع أي طرف مسلح.وفي حديث إلى برنامج "الجمهورية القوية" عبر إذاعة "لبنان الحر"، لفت كرم إلى أنّ مشروع بناء الدولة القوية والمؤسسات الفاعلة قد انطلق ولا عودة إلى الوراء، مشيرًا إلى توقيف مطلوبين يوميًا وضبط التهريب والكبتاغون في المرافئ والمعابر، ما أفقد أي جهة مسلحة امتيازاتها الأمنية والعسكرية، وهو ما يثير قلق " ".واعتبر أنّ سلاح فقد قيمته، والحزب يحاول التعويض سياسيًا بعد خسارته أوراق القوة الميدانية، مؤكّدًا أنّ الانسحاب من النقاط المحتلة مطلب لبناني جامع وليس حكرًا على الحزب. كما شدّد على أنّ هناك إجماعًا عربيًا ودوليًا يمنع من استعادة نفوذها عبر أذرعها العسكرية، بعدما جلب "محور الممانعة" الويلات ولم يخدم القضية .كما دان كرم اعتداءات وتصرفات إيران، واصفًا الضربة العسكرية الأخيرة على قطر بـ"الوقاحة والغطرسة". ورأى أنّ "إسرائيل الكبرى" قد تنجح اقتصاديًا وتنمويًا في المنطقة لكنها ستفشل أمنيًا، داعيًا إلى موقف عربي موحّد لردع أطماعها.وختم بالتأكيد أنّ تسلّم " " لم يكن خطأً، بل خطوة إصلاحية، معتبرًا أنّ إقرار الهيئة الناظمة للكهرباء شكّل ضربة قوية للفساد وللامتيازات التي كان يتمتع بها وزراء الطاقة السابقون.