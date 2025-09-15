Advertisement

لبنان

كرم يدعو لموقف عربي موحّد لمواجهة إسرائيل وأطماعها

Lebanon 24
15-09-2025 | 05:45
شدد النائب فادي كرم، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، على أنّ التغيير الإيجابي في لبنان يحتاج إلى وقت لإنهاء واقع مُشوّه استمر أكثر من أربعة عقود، مؤكدًا أنّ الدولة تقوم بمهامها من دون نية للانتقام أو تصفية الحسابات مع أي طرف مسلح.
وفي حديث إلى برنامج "الجمهورية القوية" عبر إذاعة "لبنان الحر"، لفت كرم إلى أنّ مشروع بناء الدولة القوية والمؤسسات الفاعلة قد انطلق ولا عودة إلى الوراء، مشيرًا إلى توقيف مطلوبين يوميًا وضبط التهريب والكبتاغون في المرافئ والمعابر، ما أفقد أي جهة مسلحة امتيازاتها الأمنية والعسكرية، وهو ما يثير قلق "حزب الله".

واعتبر أنّ سلاح المقاومة فقد قيمته، والحزب يحاول التعويض سياسيًا بعد خسارته أوراق القوة الميدانية، مؤكّدًا أنّ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة مطلب لبناني جامع وليس حكرًا على الحزب. كما شدّد على أنّ هناك إجماعًا عربيًا ودوليًا يمنع إيران من استعادة نفوذها عبر أذرعها العسكرية، بعدما جلب "محور الممانعة" الويلات ولم يخدم القضية الفلسطينية.

كما دان كرم اعتداءات إسرائيل وتصرفات إيران، واصفًا الضربة العسكرية الأخيرة على قطر بـ"الوقاحة والغطرسة". ورأى أنّ "إسرائيل الكبرى" قد تنجح اقتصاديًا وتنمويًا في المنطقة لكنها ستفشل أمنيًا، داعيًا إلى موقف عربي موحّد لردع أطماعها.

وختم بالتأكيد أنّ تسلّم "القوات اللبنانية" وزارة الطاقة لم يكن خطأً، بل خطوة إصلاحية، معتبرًا أنّ إقرار الهيئة الناظمة للكهرباء شكّل ضربة قوية للفساد وللامتيازات التي كان يتمتع بها وزراء الطاقة السابقون.
