لبنان

عثر على جثته.. هكذا شنق نفسه في بلدة عكارية

Lebanon 24
15-09-2025 | 08:16
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عُثر اليوم على المدعو "ل.خ" جثة داخل منزله في بلدة ببنين العكارية بعدما أقدم على الانتحار عبر شنق نفسه وفق ما أفادت به المعطيات الأولية.
حضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية وفِرَق الأدلة الجنائية التي باشرت إجراءات المعاينة والتحقيق، وتم نقل الجثة إلى الجهة المختصة لإجراء الكشف الطبي اللازم وتحديد ملابسات الحادثة وأسباب الانتحار بدقة.

وقالت المصادر إن التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والظروف المحيطة بالواقعة.
