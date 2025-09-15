تدابير سير على طريق الصياد إلى جسر عماد مغنية

صدر عـــن المديريـّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة أن إحدى الشركات المتعهدة من قبل وزارة الأشغال، ستقوم اعتبارا من صباح يوم غد الموافق 16 أيلول 2025 عند الساعة 10 صباحًا ولحين الانتهاء، بأعمال تعبيد للطريق الممتد من الصيّاد حتى حاجز الجيش المركّز على جسر " ".

Advertisement

وسيتمّ طيلة فترة الأشغال منع المرور على الطّريق المؤدّي إلى ، وتحويل السير نحو الضّاحية والمطار، من تحت الجسر.



وأضاف البيان: "يُرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وباللافتات التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".