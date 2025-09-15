Advertisement

لبنان

تدابير سير على طريق الصياد إلى جسر عماد مغنية

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1417348-638935642910280005.png
Doc-P-1417348-638935642910280005.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عـــن المديريـّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة أن إحدى الشركات المتعهدة من قبل وزارة الأشغال، ستقوم اعتبارا من صباح يوم غد الموافق 16 أيلول 2025 عند الساعة 10 صباحًا ولحين الانتهاء، بأعمال تعبيد للطريق الممتد من الصيّاد حتى حاجز الجيش المركّز على جسر "عماد مغنية".
Advertisement
وسيتمّ طيلة فترة الأشغال منع المرور على الطّريق المؤدّي إلى الجسر، وتحويل السير نحو الضّاحية والمطار، من تحت الجسر.

وأضاف البيان: "يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".
مواضيع ذات صلة
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
lebanon 24
16/09/2025 01:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير على طريق سليم سلام.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
16/09/2025 01:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: "أبو الفضل" هو الذي خطط مع القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية عملية الاستشهادي أحمد قصير وأسس تشكيلات المقاومة في الشريط الحدودي المحتل
lebanon 24
16/09/2025 01:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
على طريق الصياد.. اليكم ما جرى عصراً
lebanon 24
16/09/2025 01:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

عماد مغنية

المطار

الجسر

العلم

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24