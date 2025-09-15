جلسة حكومية الخميس في بعبدا اذا تم التوافق على التعيينات وتقرير قانون الانتخاب يناقش اليوم

Advertisement

تعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي للبحث في الموازنة وقانون الانتخابات، وسيعرض امام الوزراء ملخص تقرير من اللجنة الوزراية حول الشوائب القائمة في القانون الحالي، وسيتم البحث في القانون واتخاذ القرار المناسب اما باعداد اقتراح قانون يتم ارساله الى مجلس التشريعي، او تترك الامور بعهدة النواب.وافادت معلومات " ٢٤" ان جلسة ثانية لمجلس الوزراء ستعقد الخميس المقبل.ووفق المعلومات فان الجلسة ستعقد في اذا تم التوافق على التعيينات المتعثرة حتى الان.وكتبت"اللواء": اشارت مصادر مطلعة ان الحكومة قطعت اشواطا لا بأس بها في ما خص القرارات التي اتخذتها حول مجموعة ملفات، واشارت الى ان موضوع اقتراع المغتربين الذي يحط في سيشهد نقاشا واسعا وليس معلوما ما اذا كان هناك من توجُّه نهائي ستتخذه الحكومة أم لا .وكتبت" النهار": يتجه استحقاق بت قانون الانتخاب إلى مرحلة تسخين في سياق تجاذب وتبادل رمي بين مجلس النواب والحكومة. يحضر أمام مجلس الوزراء في جلسته اليوم التقرير المفصل الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، والتي ردت عبره كرة القانون إلى مجلس النواب في التقرير الذي توصل إليه اعضاؤها والممثلون عن الأطراف كافة وابدوا ملاحظاتهم المشتركة ليتوصلوا إلى أن عددا من المسائل التي تتطلب تدخل المشرّع من أجل استكمال الإطار القانوني ومعالجة الثغرات والتضارب التشريعي المتعلّقة باقتراع المغتربين بحيث تخرج هذه المسائل عن إطار دقائِق تطبيق القانون وهي تنحصر في مجلس النواب.وخلصت اللجنة إلى أن التنظيم الحالي للانتخابات، في ما يخص غير المقيمين والبطاقة الممغنطة يتطلبان تعديلاً للقانون وليس فقط اصدار مراسيم تنظيمية، والقانون في هذا الاطار يعاني من ثغرات قانونية كبيرة تتطلب تدخل المشرّع بصورة حاسمة.وفي ظل تقرير الذي يتوقع أن يوافق عليه ويتبناه مجلس الوزراء، من الطبيعي أن تغدو الكرة نهائياً في مرمى مجلس النواب حيث عجزت أيضاً اللجنة النيابية المكلفة درس مشاريع واقتراحات بلغ عددها نحو سبعة مشاريع إلى جانب قانون الانتخاب الساري المفعول، الأمر الذي سيدفع باستحقاق بت إلى الواجهة السياسية الساخنة في المرحلة الطالعة.