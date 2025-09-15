Advertisement

لبنان

رسائل "حزب الله" عشيّة ذكرى نصرالله

Lebanon 24
15-09-2025 | 22:45
من المرتقب أن يُعلن حزب الله اليوم الثلاثاء عن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام للحزب ‏السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين.
وكتبت بولا مراد في"الديار":بعدما تجنب "الثنائي الشيعي" استخدام ورقة الشارع في الشهرين الماضيين وبخاصة بعد قرار الحكومة في الخامس من آب الماضي بحصرية السلاح والذي وصفه قياديو حزب الله بـ"الخطيئة الكبيرة"، خشية اهتزاز الوضع الأمني اللبناني نظرا لحدة الاحتقان والانقسام الحاصل حول
كيفية التعامل مع ملف السلاح، ستكون احياء هذه الذكرى مناسبة لتوجيه اكثر من رسالة للداخل والخارج ليس فقط من خلال المواقف المرتقبة خلالها انما وبشكل اساسي من خلال الحشد المرتقب ان يشارك بالفعاليات.
اما فحوى الرسائل المرتقب توجيهها، بحسب مصادر معنية بالملف، فأولا ان الشارع الشيعي موحد وان كل من راهن او يراهن على تقسيمه واهم رغم تعاظم سياسة الضغوط القصوى الممارسة عليه سواء بالتدمير والتهجير والافقار والقتل.
ثانيا، ان قرار حصرية السلاح الذي اتخذته الحكومة لا يمكن تطبيقه بالقوة باعتبار ان هناك شارع "طويل عريض" وبيئة كبيرة ترفض تطبيقه وتعتبره بمثابة اذعان لما يريده العدو الاسرائيلي.
اما الرسالة الثالثة التي سيسعى الحزب لتوجيهها في هذه الذكرى من خلال الحشود المرتقب ان تشارك فيها، فهي استعداده التام لاستحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة مع تيقنه الكلي بأن أخصامه سيقومون بالمستحيل لمحاولة خرق تكتل "الثنائي" النيابي.
ولا شك ان الحزب وعلى عتبة الذكرى الاولى من اغتيال امينه العام السابق، يستعد ايضا لسيناريو جولة جديدة من العدوان الاسرائيلي بعدما بات واضحا ان تل ابيب ماضية بمشروعها التدميري والتوسعي في المنطقة، لذلك تُعد قيادته على الارجح مفاجآت قد تتخذ اشكال شتى لصد العدوان..
 
