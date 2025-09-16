"معركة رباعية" داخل "التيار" على مقعد جبيل

أفاد مصدر مقرّب من " " في قضاء جبيل أن " " سيواجه معركتين في الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026 ،اولها ضد خصومه في السياسة وهذا امر طبيعي ، اما المعركة الأهم فهي بين كوادر "التيار" الطامحين والراغبين في الترشح عن المقعد في جبيل، فالمحامي وديع عقل يعتبر نفسه المرشح الأقرب الى من دون منازع وهو من الممكن أن يكون مرشح "التيار" ، أما المحازب طارق صادق فيعتبر نفسه من الأقدم في "التيار" وأن الأقدمية والمظلومية الذي لحقت به في السابق يمكن أن تكون سبباً لترشيحه .أما السابق لمؤسسة مياه وجبل جان فيعتبر نفسه الأكثر خبرة بين الجميع وأنه دفع ثمن ولائه لباسيل عندما أقاله من منصبه ، أما النائب السابق الدكتور وليد خوري فيعتبر أنه إذا كانت هناك منافسة شديدة على المقعد الماروني الثاني في جبيل لكون الأول "محسوما" ، فهو قادر على أن يحدث الفرق لما لآل خوري من تاريخ سياسي في المنطقة ، وخاصةً في بلدة عمشيت والبلدات المجاورة.

