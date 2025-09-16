Advertisement

لبنان

"معركة رباعية" داخل "التيار" على مقعد جبيل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-09-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1417509-638936086529924761.jpg
Doc-P-1417509-638936086529924761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر مقرّب من "التيار الوطني الحر" في قضاء  جبيل أن "التيار" سيواجه معركتين في الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026 ،اولها ضد خصومه في السياسة وهذا امر طبيعي ، اما المعركة الأهم فهي بين كوادر "التيار" الطامحين والراغبين في الترشح عن المقعد الماروني في جبيل، فالمحامي وديع عقل يعتبر نفسه المرشح الأقرب الى جبران باسيل من دون منازع وهو من الممكن أن يكون مرشح "التيار" ، أما المحازب طارق صادق فيعتبر نفسه من الأقدم في "التيار" وأن الأقدمية والمظلومية الذي لحقت به في السابق يمكن أن تكون سبباً لترشيحه .أما المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران فيعتبر نفسه الأكثر خبرة بين الجميع وأنه دفع ثمن ولائه لباسيل عندما أقاله مجلس الوزراء من منصبه ، أما النائب السابق الدكتور وليد خوري فيعتبر أنه إذا كانت هناك منافسة شديدة على المقعد الماروني الثاني في جبيل لكون الأول "محسوما" ، فهو قادر على  أن يحدث الفرق لما لآل خوري من تاريخ سياسي في المنطقة ، وخاصةً في بلدة عمشيت والبلدات المجاورة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
" حزب الله" يرفع تصعيده ضد الحكومة: "معركة كربلائية إذا لزم الأمر"
lebanon 24
16/09/2025 10:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان في حادث سير بين سيارة رباعية الدفع و"ATV"
lebanon 24
16/09/2025 10:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يحفظ "خط الرجعة"
lebanon 24
16/09/2025 10:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُوحي "التيّار" أنّه "المُعارض الوحيد"؟
lebanon 24
16/09/2025 10:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

المدير العام

مجلس الوزراء

جبران باسيل

الماروني

التيار

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-09-16
03:38 | 2025-09-16
03:15 | 2025-09-16
03:14 | 2025-09-16
03:08 | 2025-09-16
03:00 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24