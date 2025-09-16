Advertisement

لبنان

ريفي: "القوى الأمنية تعيد الثقة الى اللبنانيين"

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:08
أصدر اللواء أشرف ريفي بيانًا، هنّأ فيه وزير الداخلية أحمد الحجار وقوى الأمن الداخلي بقيادتها وكل قطعاتها ووحداتها العملانية والتدريبية والإدارية"، مؤكداً أن "هذه المؤسسة الوطنية عادت اليوم إلى كامل فاعليتها وحيويتها، وإلى دورها الطبيعي في حماية الأمن والاستقرار". 
وقال: "إن تكامل قوى الأمن مع الجيش والأمن العام وأمن الدولة يعيد إلى اللبنانيين الثقة بأن المؤسسات الشرعية قادرة على صَون الوطن ومواجهة التحديات". 

وختم بيانه بالقول: "أعتز بأنني كنت يوماً من رجال هذه المؤسسة، وأثق أنها ستبقى صمّام أمان للبنان ورمزاً للتضحية والالتزام".
