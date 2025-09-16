Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: التنمية والعدالة الطريق لبناء دولة حقيقية

Lebanon 24
16-09-2025 | 06:35
التقى بهاء الحريري وفدا من أعضاء صندوق الزكاةعكار برئاسة الشيخ أسامة الزعبي وجرى نقاش حول التحديات القاسية التي يواجهها أبناء المحافظة، مؤكداً أنّ "عكار تبقى أولوية لأي مشروع وطني عادل يضع الإنماء في خدمة الناس"، ومشدداً على" أهمية المشاريع الإنسانية للتخفيف من الأعباء اليومية".
كما استقبل  الحريري وفداً من أهالي المنية ودير عمار بحضور الشيخ أحمد درويش الكردي، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى المطالب والهواجس المعيشية والاقتصادية. 

وأكد  الحريري أنّ" التنمية والعدالة وحماية حقوق المواطنين هي الطريق لبناء دولة حقيقية يشعر فيها الجميع بالإنصاف والانتماء".
