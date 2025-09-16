بهاء الحريري: التنمية والعدالة الطريق لبناء دولة حقيقية

Advertisement

التقى وفدا من أعضاء – برئاسة الشيخ وجرى نقاش حول التحديات القاسية التي يواجهها أبناء المحافظة، مؤكداً أنّ "عكار تبقى أولوية لأي مشروع وطني عادل يضع الإنماء في خدمة الناس"، ومشدداً على" أهمية المشاريع الإنسانية للتخفيف من الأعباء اليومية".كما استقبل وفداً من أهالي ودير عمار بحضور ، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى المطالب والهواجس المعيشية والاقتصادية.وأكد الحريري أنّ" التنمية والعدالة وحماية حقوق المواطنين هي الطريق لبناء دولة حقيقية يشعر فيها الجميع بالإنصاف والانتماء".