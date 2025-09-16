Advertisement

لبنان

سائق أقدم على صدم مواطن والفرار.. وقوى الأمن تُعمم صورته

Lebanon 24
16-09-2025 | 07:56
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
عند الساعة 20:00 من تاريخ 24-08-2025، وأثناء اجتياز أحد المواطنين للمسلك الغربي من أوتوستراد زحلة – شتورا، تعرّض لحادث صدم من سيارة نوع “BMW” لون أسود، مجهولة باقي المواصفات، وكانت تحمل لوحات مزوّرة. ولاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقد تسبب الحادث بإصابة المواطن في وركه، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث خضع لعملية جراحية، ولا يزال قيد العلاج.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممن لديهم أي معلومات عن الحادث أو عن السيارة أو سائقها، الاتصال بـمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 807063-08، 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُساهم في تقديم أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

