سائق أقدم على صدم مواطن والفرار.. وقوى الأمن تُعمم صورته

Advertisement

صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي:عند الساعة 20:00 من تاريخ 24-08-2025، وأثناء اجتياز أحد المواطنين للمسلك من أوتوستراد – شتورا، تعرّض لحادث صدم من سيارة نوع “BMW” لون أسود، مجهولة باقي المواصفات، وكانت تحمل لوحات مزوّرة. ولاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة.وقد تسبب الحادث بإصابة المواطن في وركه، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث خضع لعملية جراحية، ولا يزال قيد العلاج.لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تطلب ممن لديهم أي معلومات عن الحادث أو عن السيارة أو سائقها، الاتصال بـمفرزة زحلة القضائية في وحدة على أحد الرقمين: 807063-08، 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُساهم في تقديم أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.