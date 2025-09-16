28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سائق أقدم على صدم مواطن والفرار.. وقوى الأمن تُعمم صورته
Lebanon 24
16-09-2025
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة
لقوى الامن الداخلي ـ
شعبة العلاقات
العامة البلاغ التالي:
Advertisement
عند الساعة 20:00 من تاريخ 24-08-2025، وأثناء اجتياز أحد المواطنين للمسلك
الغربي
من أوتوستراد
زحلة
– شتورا، تعرّض لحادث صدم من سيارة نوع “BMW” لون أسود، مجهولة باقي المواصفات، وكانت تحمل لوحات مزوّرة. ولاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة.
وقد تسبب الحادث بإصابة المواطن في وركه، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث خضع لعملية جراحية، ولا يزال قيد العلاج.
لذلك، وبناءً على إشارة
القضاء
المختص، تطلب
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ممن لديهم أي معلومات عن الحادث أو عن السيارة أو سائقها، الاتصال بـمفرزة زحلة القضائية في وحدة
الشرطة القضائية
على أحد الرقمين: 807063-08، 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُساهم في تقديم أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.
مواضيع ذات صلة
لبنانيّ مفقود منذ 4 أيّام... قصد سوريا ولم يعدّ وقوى الأمن تُعمّم صورته
Lebanon 24
لبنانيّ مفقود منذ 4 أيّام... قصد سوريا ولم يعدّ وقوى الأمن تُعمّم صورته
16/09/2025 19:11:14
16/09/2025 19:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: بعض السجناء حاولوا إثارة الفوضى والفرار من سجن الكلاسة
Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: بعض السجناء حاولوا إثارة الفوضى والفرار من سجن الكلاسة
16/09/2025 19:11:14
16/09/2025 19:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مناورة مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الدّاخلي
Lebanon 24
بالصور... مناورة مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الدّاخلي
16/09/2025 19:11:14
16/09/2025 19:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نفّذ عمليات نصب واحتيال… الأمن يكشف هويته ويعمّم صورته
Lebanon 24
نفّذ عمليات نصب واحتيال… الأمن يكشف هويته ويعمّم صورته
16/09/2025 19:11:14
16/09/2025 19:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
الشرطة القضائية
شعبة العلاقات
مديرية ال
القضاء ا
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
Lebanon 24
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
Lebanon 24
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
11:56 | 2025-09-16
16/09/2025 11:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
Lebanon 24
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
11:45 | 2025-09-16
16/09/2025 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
11:43 | 2025-09-16
16/09/2025 11:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-09-16
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
12:00 | 2025-09-16
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
11:56 | 2025-09-16
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
11:45 | 2025-09-16
جنبلاط ورئيس التقدمي في عين التينة
11:43 | 2025-09-16
بالفيديو.. هكذا بدت طريق ضهر البيدر مع وصول المنخفض الجوي
11:30 | 2025-09-16
سلامة: نُعدّ خطة استراتيجية لدور الثقافة في التعافي الاقتصادي
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 19:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 19:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 19:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24