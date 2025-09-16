الراعي استقبل زواراً في الديمان

Advertisement

استقبل البطريرك الماروني في الصرح البطريركي في الديمان، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق يرافقه وفد من الجامعة.وقد تم في خلال اللقاء البحث في التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في ، وضرورة حمايته من تجار التربية وتشويهه أو استغلاله حفاظا على قيمة الشهادة الجامعية ودورها في بناء الوطن.وأكد الدكتور وراق أمام البطريرك أن "الحفاظ على التعليم العالي وصون الجامعات العريقة هو واجب وطني، خصوصا أن هذه الجامعات بما تملكه من قدرات أكاديمية وتخصصية عالية، قادرة على أن تكون رافعة حقيقية في مسيرة النهوض والتنمية".كما دعا الدولة إلى "دعم الجامعات المعروفة وحماية رسالتها الوطنية والتربوية بما يضمن مستقبل الأجيال".، أثنى غبطة البطريرك الراعي على الدور التربوي والوطني الذي تضطلع به جامعة البلمند، مؤكدا أن "التعليم العالي في لبنان يشكل ركنا أساسيا من هوية لبنان ورسالته، ويجب صونه وحمايته ليبقى منارة للعلم والثقافة".واستقبل الراعي راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض.ثم استقبل الراعي مدير مرفأ عمر والسيد سيمون سعادة في حضور المطران إلياس نصار وتم عرض آخر المستجدات المتعلقة بتأهيل وتطوير المرفأ.وقال عيتاني بعد اللقاء:" تشرفنا اليوم بزيارة سيدنا البطريرك الذي نعتبره مرجعية روحية ووطنيه وأطلعته على الأمور التي آلت إليها التطورات التي حصلت في المرفأ وتطرقت إلى الرؤيا التي تسعى لتحقيقها مع كافة الجهات المانحة والداعمة لا سيما الجهات التي ساعدتها على تركيب السكانر وطبعا بسعي ومتابعة مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية ودولة وبالتنسيق والتعاون مع وزيري الأشغال والمال إلى أن شارفنا حاليا على خواتيمها".أضاف :" كما اطلعت غبطته على الأرقام القياسية التي حققها المرفأ الشهر الماضي والتي لم تتحقق منذ العام 2018 إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية. وقد استمع غبطته إلى رؤيتنا التطويرية وأكد مباركته التي تشكل لنا فخرا ودعما لنا.