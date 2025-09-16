عون إطلع من رسامني على خطة تطوير قطاع الطيران المدني

Advertisement

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "سلامة الطيران المدني أولوية لا يمكن الاستهانة بها، ليستعيد مكانته في قطاع الطيران والذي تأثر سلبا نتيجة الاحداث التي جرت خلال الأعوام الماضية"، مشيرا الى ان "تطوير مطار رفيق الدولي وجعل مطار رينيه معوض في القليعات من المشاريع التي التزمت الحكومة تنفيذها، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حركة الانتقال والتنقل والشحن ومكافحة التهريب على انواعه والتي تتولاها الأجهزة الأمنية المختصة".كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الكابتن محمد عبد العزيز عزيز، ربيع الخطيب، مازن حداد وانجيل عواد، وغاب عن اللقاء العضو الخامس للهيئة حاتم ذبيان لوجوده خارج لبنان، في حضور مستشاري وزير الاشغال الدكتور جلال حيدر والمحامي هادي موسى.وخلال اللقاء، أشار الوزير رسامني الى ان رئيس وأعضاء الهيئة "عينوا في هذه المهمة من خلال الالية التي اعتمدتها الحكومة ومن أصحاب الكفايات والخبرة، الذين سيعملون على تطوير قطاع الطيران المدني بكل اقسامه ومؤسساته بهدف مواكبة التقدم في هذا المجال والحرص على توفير سلامة الطيران المدني في لبنان".وعرض رئيس الهيئة الكابتن عزيز للخطوط العريضة لخطة عمل الهيئة، مؤكدا انه والأعضاء يشكلون "فريقا واحدا سوف يعمل لمصلحة لبنان من دون الاخذ بأي اعتبارات أخرى ساهمت في الماضي في عدم تطوير هذا القطاع".ورد الرئيس عون مرحبا برئيس وأعضاء الهيئة ومهنئا إياهم على الثقة التي اولاهم إياها ، وقال: "أمامكم مسؤوليات كبيرة لإعادة تفعيل قطاع الطيران المدني وتوفير كل الجهود اللازمة لتطويره، لا سيما وان سنوات عدة مرت، لم يلحظ خلالها أي تقدم نتيجة الظروف الصعبة التي عاشها لبنان".ودعا الرئيس عون أعضاء الهيئة الى "العمل وفق مصلحة لبنان بعيدا عن التدخلات الخارجية من أي جهة أتت".بعد اللقاء، تحدث الوزير رسامني والكابتن عزيز الى الصحافيين، فقال: "قدمنا اليوم الى فخامة الرئيس عون الهيئة الناظمة للطيران المدني، والتي وضع قانون تعيين اعضائها عام 2002، وقد تم ذلك بعد 23 عاما علما أن الطيران المدني كان بأوجه خلال الستينات والسبعينات، والسباق على مستوى المنطقة. واليوم، مع وجود هذه الهيئة الناظمة، علينا استعادة امجاد الطيران المدني اللبناني والمسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق هذه الهيئة إعادة النظر بالقوانين وتحديثها، خصوصا ان معظمها لم يتغير منذ أكتر من 30 عاما. وقد تشكلت اليوم هذه الهيئة وتعينت بشكل رسمي وفقا لآلية مجلس الخدمة المدنية، ووزارة التنمية الادارية، وتعتبر هذه الآلية ناجحة جدا لأنها اعتمدت على المقابلات والكفايات بعدما ترشح 300 شخص على عضوية الهيئة الناظمة وتم اختيار الاشخاص ذوي الكفاية الذين يتمتعون بالخبرة التقنية ليتمكنوا من ادارتها وتحديثها".اضاف: "اتشرف لأكون معهم اليوم وتقديمهم الى فخامة الرئيس. ويقع على عاتقهم الكثير من المسؤوليات والواجبات، واهمها، اضافة الى تحديث القوانين، العمل على تأهيل مطار القليعات. وقد سلمنا اليوم للطيران المدني المهمة لاستكمال تطوير هذا المطار ووعدنا بتلزيمه في خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل. وبعد تسليمهم هذه المسؤولية سأتمكن من التركيز على انجاز مهام اخرى. واليوم نقف نحن وفخامة الرئيس الى جانبهم وسنساعدهم، ومطمئنون لأن قطاع الطيران المدني ومطار رفيق الحريري الدولي واي مشروع آخر اصبحوا بأيد امينة".ثم تحدث الكابتن عزيز فقال: "تشرفنا بزيارة فخامة رئيس الجمهورية ووضعناه بالصورة الكاملة لتشكيلة الهيئة الجديدة وما تملكه من قدرات، إضافة الى التحديات التي ستواجهها في . وإن شاء الله مع وجود هذه التشكيلة والارادة سننفذ كل المشاريع المطلوبة لتحسين قطاع الطيران المدني في لبنان من ناحية السلامة والامن ومن ناحية جذب السياح الى بلدنا وهو امر اساسي لاستمرارية اقتصاد بلادنا".اضاف: "وكما نعلم جميعا، إن المطارات هي بوابة الوطن امام العالم، وأول ما يراه الزائر عند وصوله الى بلد ما. فإذا كان الاستقبال في المطار لائقا وجيدا سينعكس ذلك مباشرة بصورة جيدة عن البلد، أما إذا لم يكن على المستوى المطلوب فسينعكس ذلك سلبا منذ اللحظة الاولى. وهذا الامر يعتبر من اهم التحديات التي تواجهنا، فلدينا المقدرة التقنية، وإن شاء الله ستتوفر المقدرة المالية ايضا، وأنا على ثقة انها ستتوفر لنتمكن من تنفيذ كل المشاريع بالتعاون مع مختلف المعنيين الذين يعملون في هذا الاطار كالهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الاشغال العامة وشركات الطيران مثل شركة طيران الشرق الاوسط وشركات الطيران الاجنبية وغيرها وكل من يعمل في المجال السياحي، فدورهم ومن مصالحهم أن يتطور هذا القطاع في لبنان. وكما تفضل وأوضح معالي الوزير اننا نعمل على تطوير وتهيئة مطار القليعات وكذلك نعمل على توسعة مطار رفيق الحريري الدولي كي يتمكن من استقبال الكم الهائل من السياح الذين يزورون لبنان".نيابيا، استقبل الرئيس عون رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.سياسيا أيضا، استقبل الرئيس عون عميد المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن وسفيرة لبنان السابقة في قبرص كلود الحجل لمناسبة انتهاء مهامها.