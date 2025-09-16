نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع

Advertisement

هنأت نقابة عمال ومستخدمي خلال اجتماعها الدوري " على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء"، متمنية لأعضاء الهيئة التوفيق في مهامهم.وذكرت النقابة "أن قطاع الكهرباء رقم 462 الصادر في ايلول 2002 بحاجة الى تعديل ليتوافق مع متطلبات،المرحلة الحالية والقادمة وخاصة في ما يتعلق بحقوق العمال والمستخدمين في مؤسسة ".وطلبت النقابة المشاركة في ورش العمل كافة، المتعلقة بالتعديل كونها المعني الاول والاساسي بمصير العمال ومستقبلهم. معاهدة إنها "ستبقى على حقوقهم وديمومة عملهم ومكتسباتهم التي استحقوها نتيجة تفانيهم لاستمرارية المرفق العام في كافة الظروف الصعبة التي مرت بهاالبلاد".