لبنان

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:12
هنأت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان خلال اجتماعها الدوري "مجلس الوزراء على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء"، متمنية لأعضاء الهيئة التوفيق في مهامهم. 
وذكرت النقابة "أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 الصادر في ايلول 2002 بحاجة الى تعديل ليتوافق مع متطلبات،المرحلة الحالية والقادمة وخاصة في ما يتعلق بحقوق العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان".

وطلبت النقابة المشاركة في ورش العمل كافة، المتعلقة بالتعديل كونها المعني الاول والاساسي بمصير العمال ومستقبلهم. معاهدة إنها "ستبقى العين الساهرة على حقوقهم وديمومة عملهم ومكتسباتهم التي استحقوها نتيجة تفانيهم لاستمرارية المرفق العام في كافة الظروف الصعبة التي مرت بهاالبلاد".
