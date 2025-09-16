عائلة ومؤسسة بشير الجميّل شكرتا كل المشاركين في إحياء الذكرى الـ43 لاغتياله

Advertisement

شكرت عائلة الرئيس بشير الجميّل ومؤسسة بشير الجميّل كل من شارك في الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ43 لاغتياله ورفاقه من ديبلوماسيين وسياسيين ووسائل اعلام وشخصيات.و خصتا بالشكر" المواطنين الذين توافدوا من جميع المناطق ، موجهة تحية بشيرية إلى أهالي و ابناء الاشرفية الاحباء".كما شكرتا كل من "ساهم وعمل على التنظيم وسهر على إنجاح هذا الاحتفال"، وعاهدتا "على البقاء و العمل على تحقيق نهج ومبادىء ".