Advertisement

لبنان

عائلة ومؤسسة بشير الجميّل شكرتا كل المشاركين في إحياء الذكرى الـ43 لاغتياله

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1417710-638936368790496984.jpg
Doc-P-1417710-638936368790496984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 شكرت عائلة الرئيس بشير الجميّل ومؤسسة بشير الجميّل كل من شارك في الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ43 لاغتياله ورفاقه من ديبلوماسيين وسياسيين ووسائل اعلام  وشخصيات.

و خصتا بالشكر" المواطنين الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية، موجهة تحية بشيرية إلى أهالي و ابناء الاشرفية الاحباء".
Advertisement

 كما شكرتا كل من "ساهم وعمل على التنظيم وسهر على إنجاح هذا الاحتفال"،  وعاهدتا "على البقاء و العمل على تحقيق نهج ومبادىء البشير".  

 
مواضيع ذات صلة
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
lebanon 24
16/09/2025 19:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سليمان في ذكرى بشير الجميّل: استُشهد اغتيالًا لأنه طالب بالسيادة والشرعية
lebanon 24
16/09/2025 19:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
lebanon 24
16/09/2025 19:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكرى الـ43 لاستشهاد بشير الجميّل اليوم.. عون: آمن بقدرة اللبنانيين على العمل معاً لوطن حر
lebanon 24
16/09/2025 19:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

البشير

لبنان

شيري

ماسي

سيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24