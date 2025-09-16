السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!

تُوفي الطفل عثمان ديب من مواليد العام 2016، من بلدة – ، بعد إنقلاب سيارة كان في داخلها مع 3 أولاد آخرين، على طريق – بقاعصفرين في .

وبحسب معلومات " "، فإن السيارة كان يقودها فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، وفقد السيطرة عليها ما أدى إلى انقلابها.

وأُصيب الأطفال الـ3 بجروح وكسور، وحالة أحدهم حرجة.