لبنان

السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:30
تُوفي الطفل عثمان ديب من مواليد العام 2016، من بلدة مرياطةزغرتا، بعد إنقلاب سيارة كان في داخلها مع 3 أولاد آخرين، على طريق جبل الأربعين – بقاعصفرين في قضاء الضنية.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإن السيارة كان يقودها فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، وفقد السيطرة عليها ما أدى إلى انقلابها.
 
 
وأُصيب الأطفال الـ3 بجروح وكسور، وحالة أحدهم حرجة.
 
  
 
 
 
