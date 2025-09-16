Advertisement

لبنان

لماذا خرج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:06
أفادت مصادر وزاريّة، أنّ وزير العدل عادل نصار خرج من جلسة مجلس الوزراء، بعدما أوقف رئيس الحكومة نواف سلام النقاش في مشروع قانون الإنتخاب، واقتصاره على استبدال البطاقة الممغنطة بـ"QR code".
وأضافت المصادر أنّ نصار أصرّ على أنّ يشمل أيضاً المشروع، تصويت المغتربين للنواب الـ128.
 
 
 
 
 
 
 
مجلس الوزراء

نواف سلام

عادل نصار

النقاش

نواف

