لبنان

بشأن الطوابع... إليكم ما أعلنته وزارة الماليّة

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:45
أعلنت وزارة المالية أن الطوابع المالية من كافة الفئات باتت متوافرة في كلّ مراكز "ليبان بوست" و"كاش تيليكيوم" و"كاش بلاس" وذلك في إطار خطتها توسيع نطاق التوزيع على أكبر عدد من المراكز المتعاقدة معها إضافة الى المرخصين، بهدف منع محاولات الاحتكار وانتشار السوق السوداء.
وكشفت الوزارة انها بصدد الانتهاء من خطة قادرة على تلبية حاجات السوق سواء بالطوابع التي تُستخدم لصقاً أو عبر آلات الوسم بالاضافة الى اشعار الدفع ص 14.
 
 
وفي سياق منفصل، استقبل وزير المالية ياسين جابر مديرة شؤون الأنروا Dorothy klans ورئيس لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني السفير رامز دمشقية، بحثا معه في مسائل تتعلق بالصعوبات التي تواجهها الانروا.
 
 
 
