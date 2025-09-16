بشأن الطوابع... إليكم ما أعلنته وزارة الماليّة

أعلنت أن الطوابع المالية من كافة الفئات باتت متوافرة في كلّ مراكز "ليبان بوست" و"كاش تيليكيوم" و"كاش بلاس" وذلك في إطار خطتها توسيع نطاق التوزيع على أكبر عدد من المراكز المتعاقدة معها إضافة الى المرخصين، بهدف منع محاولات الاحتكار وانتشار السوق السوداء.

وكشفت الوزارة انها بصدد الانتهاء من خطة قادرة على تلبية حاجات السوق سواء بالطوابع التي تُستخدم لصقاً أو عبر آلات الوسم بالاضافة الى اشعار الدفع ص 14.



وفي سياق منفصل، استقبل مديرة شؤون الأنروا Dorothy klans ورئيس الفلسطيني – اللبناني السفير دمشقية، بحثا معه في مسائل تتعلق بالصعوبات التي تواجهها الانروا.