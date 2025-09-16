Advertisement

لبنان

الجمعية العمومية لشركة ألفا انتخبت رفيق الحداد رئيساً لمجلس الإدارة ومديرا عاما

16-09-2025 | 09:47
 انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة "ألفا" أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة سنة، ومن ثمّ التأم مجلس الإدارة وانتخب رفيق الحداد رئيسا لمجلس الإدارة ومديراً عاما للشركة لمدة سنة.
وقال وزير الإتصالات شارل الحاج: "التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وتهنئة خاصة لرفيق، رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاما لشركة ألفا. ندعوك إلى القيادة بنزاهة ومهنية".

أضاف: "مهمتنا واضحة. نحن هنا لخدمة الناس وليس فقط لتشغيل الشبكة. تحديث الشبكة هو أولويتنا القصوى. يجب أن تصبح ألفا مزوّداً أساسيّاً وموثوقاً لإنترنت النطاق العريض broadband. ستكون خدمات Fixed Wireless Access حجر أساس خطتنا للسنوات الثلاث المقبلة. يجب أن تمثّل ألفا وتاتش أكثر من 30 بالمئة من مستخدمي إنترنت النطاق العريض، إلى جانب خدمات الألياف الضوئية والأقمار الإصطناعية".

وتابع: "نحن نتحرك نحو تجربة رقمية متكاملة من أداء الشبكة إلى التفاعل الرقمي للمشتركين. وهدفنا تقديم تجربة سلسة وحديثة ورقمية لتواكب توقعات المشتركين وحاجاتهم".

ولفت الى أن الخطة للأشهر المقبلة تشمل "اطلاق مناقصة لتحديث شبكة الراديو (RAN) ونشر شبكة الجيل الخامس تدريجياً وتحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال الجودة والقدرة التنافسية. بالتوازي يجب بناء خدمات رقمية جديدة في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والحوسبة وإطلاق ابتكارات جديدة لخدمة المشتركين وزيادة الإيرادات".

وشدد على ضرورة "أن يلمس ويلحظ المشتركون التحسينات قبل نهاية هذه السنة من حيث تغطية الشبكة وجودة الخدمة والتجربة الرقمية". وحضّ مجلس الإدارة الجديد على "إطلاق باقات سخية للطلاب دعما للتعليم والبحث الإلكترونيين".  

وشكر أخيرا "السيد جاد ناصيف على خدمته متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته المهنية".

ووافق مجلس الإدارة على التصور الذي عرضه الوزير الحاج. وأكد استمرار العمل على رفع مكانة قطاع الخليوي وزيادة تنافسيته.
