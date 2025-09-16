Advertisement

لبنان

بلدية الغبيري: ما نشر عن عملية اختلاس أموال عار من الصحة

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1417748-638936429710917721.jpg
Doc-P-1417748-638936429710917721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن بلدية الغبيري البيان الاتي: "نشرت احدى الوسائل الاعلامية خبرا مفاده حصول عملية اختلاس أموال من بلدية الغبيري قام بها الموظف ع .ر.
Advertisement

يهمّ البلدية أن توضّح للرأي العام أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، إذ لم يحصل أي اختلاس مالي من صندوق البلدية، ولم يتمّ تسجيل أي نقص أو فقدان في اية اموال من صندوق البلدية.

كما تؤكد البلدية أن الموظف المُشار اليه في الخبر اعلاه رمزا، غير مكلف إطلاقا بأي أعمال جباية أو أي عمل مالي، وما جرى لا يتعدّى كونه عمليات دين شخصية بينه وبين بعض معارفه، ولا علاقة للبلدية بها لا من قريب ولا من بعيد، مع العلم انه ولغاية تاريخه لم يرد الى قلم البلدية اية شكوى بالخصوص اعلاه.

وتشدد البلدية على أن جميع العمليات المالية ممكننة وتخضع لرقابة دقيقة وتدقيق محاسبي منتظم، حرصًا على المال العام وحماية لحقوق المكلفين.

وإذ تدعو البلدية المواطنين الكرام إلى التعاطي مع الأخبار بمسؤولية والابتعاد عن الشائعات المغرضة لا سيما التي تبثها وسائل اعلامية معروفة الاهداف، تؤكد أنّ أي عملية جباية أو دفع رسوم لا تتم إلا وفق الأصول الرسمية وبايصال مالي ممكنن مختوم صادر عن البلدية.

كما تدعو البلدية الوسائل الاعلامية الى تقصي الاخبار واعتماد الدقة والشفافية وعدم نشر اية اخبار قبل مراجعة البلدية.

واخيرا تحتفظ البلدية بحق ملاحقة كل من ينشر اخبارا كاذبة عنها امام القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
بلدية الغبيري: ما نشر عن عملية اختلاس أموال عار من الصحة
lebanon 24
16/09/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة السورية: ما يُشاع عن قطع متعمد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء عار عن الصحة
lebanon 24
16/09/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً عار من الصحة
lebanon 24
16/09/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل الفلسطينية: الحديث عن تسليم السلاح داخل المخيّمات عار من الصحة
lebanon 24
16/09/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24

القضاء ا

من بلدي

القضاء

العلم

أخبار

بيري

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-09-16
15:00 | 2025-09-16
14:38 | 2025-09-16
14:29 | 2025-09-16
14:16 | 2025-09-16
14:05 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24