لبنان

السفير الألماني في اليرزة... ودعم مستمر للجيش

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:05
بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال استقباله السفير الألماني كورت جورج شتوكل-شتيلفريد في مكتبه في اليرزة، بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما وقع السفير الألماني وقائد الجيش ترتيبات عمل ضمن برنامج السلطات الألمانية لدعم الجيش.
