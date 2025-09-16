السفير الألماني في اليرزة... ودعم مستمر للجيش

Advertisement

بحث العماد ، خلال استقباله السفير الألماني كورت شتوكل-شتيلفريد في مكتبه في اليرزة، بالأوضاع العامة في والمنطقة.كما وقع السفير الألماني وقائد الجيش ترتيبات عمل ضمن برنامج السلطات لدعم الجيش.