في أوّل رحلة خارجية له.. البابا إلى لبنان وهذا ما كُشف عن الزيارة

كشفت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" عن تحضيرات جارية لزيارة مرتقبة للبابا إلى ولبنان في أواخر تشرين الثاني المقبل، لتكون أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.

وبحسب المصادر، ستتم الزيارة على مرحلتين: محطة أولى في تركيا للمشاركة في إحياء الذكرى الـ1700 لانعقاد التاريخي، ومحطة ثانية في .

ومن المتوقع أن تستغرق الزيارة أقل من أسبوع بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، في انتظار الإعلان الرسمي عنها.



وأكد متحدث باسم المسكونية لـ"فرانس برس" أن البطريرك برثلماوس الأول وجّه دعوة رسمية للبابا لحضور احتفالات عيد اعتلاء العرش البطريركي في 29 تشرين الثاني في إسطنبول، إلى جانب دعوته لمرافقته إلى إزنيك في اليوم التالي لإحياء ذكرى مجمع نيقية الأول.