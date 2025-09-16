Advertisement

لبنان

في أوّل رحلة خارجية له.. البابا إلى لبنان وهذا ما كُشف عن الزيارة

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:14
كشفت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" عن تحضيرات جارية لزيارة مرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان في أواخر تشرين الثاني المقبل، لتكون أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.
وبحسب المصادر، ستتم الزيارة على مرحلتين: محطة أولى في تركيا للمشاركة في إحياء الذكرى الـ1700 لانعقاد مجمع نيقية التاريخي، ومحطة ثانية في لبنان.
 
ومن المتوقع أن تستغرق الزيارة أقل من أسبوع بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، في انتظار الإعلان الرسمي عنها.

وأكد متحدث باسم بطريركية القسطنطينية المسكونية لـ"فرانس برس" أن البطريرك برثلماوس الأول وجّه دعوة رسمية للبابا لحضور احتفالات عيد اعتلاء العرش البطريركي في 29 تشرين الثاني في إسطنبول، إلى جانب دعوته لمرافقته إلى إزنيك في اليوم التالي لإحياء ذكرى مجمع نيقية الأول.
