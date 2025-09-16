28
سلسلة استقبالات لتيمور جنبلاط
16-09-2025
12:00
استقبل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور
جنبلاط
في مكتبه في كليمنصو اليوم، مدير مستشفى الشحار الدكتور عادل سري الدين، وبحث معه في مطالب تخص قطاع الاستشفاء في المنطقة، بحضور عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب
أكرم شهيب
، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ووكيل داخلية الغرب في
الحزب التقدمي
الإشتراكي بلال جابر.
كما استقبل النائب جنبلاط وفد اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار برئاسة روبير السيوفي، ونائب رئيس الإتحاد سمر العريضي وأعضاء الاتحاد: الدكتور غازي الشعار - عيناب، ميشال سعد - رمحالا، المهندس ربيع ابي عاد - دفون، المهندس شادي يحيى - البنية، هيثم حمزة - عبيه، لؤي مطر - مجدليا ووائل جوهر - كيفون، بحضور شهيب وحرب وجابر.
ثم استقبل النائب جنبلاط
المدير العام
لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة على رأس وفد من موظفي ومتعاقدي وزارة الاعلام، مدير الاذاعة
اللبنانية
محمد غريب، مدير الدراسات اللبنانية خضر ماجد، المدير التقني المهندس لويس رياشي، مديرة البرامج في الاذاعة ريتا نجيم، أمين سر الوزير كلود عاد، رئيسة دائرة المحاسبة ليدي متى، رئيس دائرة الصحافيين العرب والاجانب محمد ملي، أمينة سر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع كارولين نعوس، رئيس الدائرة المالية فادي عليان، رئيس قسم المندوبين وسام عبدالله، رئيس الدائرة التقنية علي جباوي، رئيسة دائرة الاعلام السياحي ريما عبد الصمد، رئيس قسم الارشيف
نهاد
خير، المحررة والمذيعة نهلا صفا، ورئيسة ديوان الاذاعة ثريا اسماعيل.
وخلال اللقاء، تم البحث في موضوع ضم موظفي ومتقاعدي وزارة الاعلام إلى نظام التقاعد الذي يجري البحث فيه في مجلس النواب والمتوقع إدراجه على الجلسة التشريعية العامة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.
(الوكالة الوطنية)
