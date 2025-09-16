لسالكي جسر الملولة.. إليكم هذا التحذير

تسبب تسرّب كمية كبيرة من الزيت على جسر الملولة في مساء اليوم بانزلاق عدد من السيارات، ما أثار مخاوف من وقوع حوادث خطيرة.

وناشد السائقون الأجهزة المختصة التحرك فوراً لإزالة آثار الزيت.

وطالبت الجهات المعنية المواطنين، خصوصاً سائقي الدراجات والسيارات الصغيرة، بتوخي أقصى درجات الحذر عند المرور من المحلة المذكورة.