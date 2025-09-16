27
لبنان
لسالكي جسر الملولة.. إليكم هذا التحذير
Lebanon 24
16-09-2025
|
14:05
تسبب تسرّب كمية كبيرة من الزيت على جسر الملولة في
طرابلس
مساء اليوم بانزلاق عدد من السيارات، ما أثار مخاوف من وقوع حوادث خطيرة.
وناشد السائقون الأجهزة المختصة التحرك فوراً لإزالة آثار الزيت.
وطالبت الجهات المعنية المواطنين، خصوصاً سائقي الدراجات والسيارات الصغيرة، بتوخي أقصى درجات الحذر عند المرور من المحلة المذكورة.
