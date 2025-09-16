Advertisement

لبنان

بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة

Lebanon 24
16-09-2025 | 14:38
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة الفرزلزحلة، وضبطت حوالي ٥ ملايين حبة كبتاغون.
سُلّمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".
بالصور: كبتاغون... بالملايين!
 
