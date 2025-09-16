بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي: "ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من عمليات دهم في بلدة – ، وضبطت حوالي ٥ ملايين حبة كبتاغون.سُلّمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".