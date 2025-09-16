Advertisement

لبنان

بلديات تحارب الفساد بطريقة جديدة.. ماذا تفعل؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-09-2025 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1417878-638936579542824408.png
Doc-P-1417878-638936579542824408.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحاول بعض البلديات، خاصة الكبيرة منها أن تسلك طريقا جديدا من خلال الحدّ من الهدر أو الفساد، أو حتى محاولة توثيق أي تجاوزات يقوم بها أعضاء داخل مجلسها.

وحسب معلومات "لبنان24"، فقد خصصت بعض البلديات الكبيرة غرفا خاصة يتم داخلها تقديم شكاوى سرية، أو توضيح معلومات تتعلق بالهدر أو الفساد، أو حتى التجاوزات من قبل أي فرد كان ينتمي للبلدية. واللافت أن هذه الشكاوى لا يطّلع عليها إلا رئيس البلدية، الذي يقوم بمناقشة المعلومات، والوقوف على أدق التفاصيل، على ألا يتدخل أي عضو أو موظف بهذا الأمر.
Advertisement

وحسب المصادر المحلية، فأنّ هكذا خطوات تهدف إلى تعزيز التواصل بين المواطنين والبلديات، وحصر التواصل بشخص واحد فقط لضمان توثيق أي تجاوزات، وعدم تعرّض مقدم الشكوى لأي ضغط لاحقا، بعد تقديم شكواه.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الخازن من بعبدا: الأولوية لحماية الاستقرار ومحاربة الفساد
lebanon 24
17/09/2025 00:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد
lebanon 24
17/09/2025 00:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: محاربة الفساد ليست شعاراً يُرفع بل مسار يُبنى على الشفافية
lebanon 24
17/09/2025 00:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تدوينة لميشال عون عن الفساد... ماذا قال؟
lebanon 24
17/09/2025 00:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

بيرة

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-09-16
16:52 | 2025-09-16
16:15 | 2025-09-16
16:06 | 2025-09-16
16:00 | 2025-09-16
15:49 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24