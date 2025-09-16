بلديات تحارب الفساد بطريقة جديدة.. ماذا تفعل؟

Advertisement

وحسب معلومات " "، فقد خصصت بعض البلديات الكبيرة غرفا خاصة يتم داخلها تقديم شكاوى سرية، أو توضيح معلومات تتعلق بالهدر أو الفساد، أو حتى التجاوزات من قبل أي فرد كان ينتمي للبلدية. واللافت أن هذه الشكاوى لا يطّلع عليها إلا رئيس البلدية، الذي يقوم بمناقشة المعلومات، والوقوف على أدق التفاصيل، على ألا يتدخل أي عضو أو موظف بهذا الأمر.وحسب المصادر المحلية، فأنّ هكذا خطوات تهدف إلى تعزيز التواصل بين المواطنين والبلديات، وحصر التواصل بشخص واحد فقط لضمان توثيق أي تجاوزات، وعدم تعرّض مقدم الشكوى لأي ضغط لاحقا، بعد تقديم شكواه.