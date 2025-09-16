Advertisement

لبنان

جريمة مروعة في لبنان.. طعنه بعنقه

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:06
وقع إشكال وتضارب مساء اليوم بين عدد من الشبان من الجنسية الفلسطينية، بجانب الملعب البلدي في مخيم نهر البارد، تطوّر إلى طعن بالآلات الحادة، حسب مندوبة "لبنان24".
وقد أسفر الإشكال عن إصابة الشاب "م.ع.ر" بطعنة سكين في عنقه، حيث نُقل على وجه السرعة إلى مستوصف الهلال داخل المخيم، ووُصف وضعه الصحي بالحرج للغاية.
