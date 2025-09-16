Advertisement

لبنان

في عيتا الشعب.. هذا ما جرى قرب أحد المنازل

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1417917-638936635431798444.jpg
Doc-P-1417917-638936635431798444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، قنابل صوتية بالقرب من احد المنازل المأهولة في بلدة عيتا الشعب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت فجرا منزلاً غير مأهول في محيط جبانة عيتا الشعب
lebanon 24
17/09/2025 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على عيتا الشعب
lebanon 24
17/09/2025 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة على بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
17/09/2025 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
17/09/2025 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-09-16
16:52 | 2025-09-16
16:06 | 2025-09-16
16:00 | 2025-09-16
15:49 | 2025-09-16
15:36 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24