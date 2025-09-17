Advertisement

لبنان

إحذروا هذه القنابل الموقوتة على طرقات لبنان!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
17-09-2025 | 02:15
مع تزايد حوادث السير القاتلة بشكل مُخيف  برز خطر جديد لا يقل خطورة عن السرعة الزائدة والتلهي على الهاتف وتوقف المعاينة الميكانيكية، فقد انتشرت صورة عبر السوشيل ميديا لشاحنة تسير على الطريق بإطارات مُهترئة. 
وتُشكل هذه الإطارات المُتآكلة والمهترئة خطرا كبيرا على من يقود الشاحنة وعلى غيره من السائقين لاسيما مع دخول وخروج الشاحنات بأعداد كبيرة من مرفأ بيروت محملة بأوزان تفوق أضعافها إضافة إلى الشاحنات التي تسير في كافة المناطق ما يجعلها قنابل موقوتة على طرقات لبنان.
 
 
المصدر: لبنان 24
