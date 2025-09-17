إحذروا هذه القنابل الموقوتة على طرقات لبنان!

Advertisement

مع تزايد حوادث السير القاتلة بشكل مُخيف برز خطر جديد لا يقل خطورة عن السرعة الزائدة والتلهي على الهاتف وتوقف المعاينة الميكانيكية، فقد انتشرت صورة عبر السوشيل ميديا لشاحنة تسير بإطارات مُهترئة.وتُشكل هذه الإطارات المُتآكلة والمهترئة خطرا كبيرا على من يقود الشاحنة وعلى غيره من السائقين لاسيما مع دخول وخروج الشاحنات بأعداد كبيرة من مرفأ محملة بأوزان تفوق أضعافها إضافة إلى الشاحنات التي تسير في كافة المناطق ما يجعلها قنابل موقوتة على طرقات .